Facturile frauduloase sunt concepute să semene cât mai mult cu documentele reale și includ valori exagerate, care pot ajunge la mii de lei, depășind de multe ori consumul real al gospodăriei. Unele dintre acestea conțin avertismente conform cărora destinatarul ar avea restanțe și că, în caz de neplată, banca sau autoritățile statului ar putea lua măsuri drastice, cum ar fi sechestrarea bunurilor sau blocarea conturilor, pentru a induce panică și presiune asupra oamenilor.

Specialiștii recomandă ca orice persoană care primește astfel de documente să nu facă nicio plată fără a verifica informațiile în mod direct. Verificarea se poate face prin accesarea contului personal al clientului pe site-ul oficial al furnizorului sau prin contact telefonic direct cu reprezentanții firmei.

În caz contrar, victimele pot pierde sume semnificative de bani și pot fi implicate în procese de recuperare dificil de gestionat.

De asemenea, autoritățile și experții în securitate digitală recomandă cetățenilor să fie atenți la semnele unui mesaj sau document fraudulos, cum ar fi greșelile de ortografie, lipsa elementelor de identificare corecte, adresele de email suspecte sau linkurile care cer date personale sau bancare.

Plata prin linkuri necunoscute sau prin transfer direct către conturi indicii de către escroci poate duce la pierderea banilor și la compromiterea datelor personale.

Unii escroci folosesc și metode mai sofisticate, inclusiv mesaje prin WhatsApp sau SMS care par să fie trimise de firmele reale de utilități, dar care redirecționează utilizatorii către site-uri false. În aceste cazuri, oamenii sunt tentați să introducă datele cardului sau să efectueze plata imediat, fără să verifice autenticitatea mesajului.

În contextul creșterii impozitelor și taxelor, astfel de fraude pot deveni și mai frecvente, deoarece oamenii se așteaptă la sume mai mari de plată și pot fi induși în eroare cu ușurință. Specialiștii recomandă ca populația să păstreze documentele reale și facturile anterioare pentru comparație, să nu acceseze linkuri suspecte și să raporteze orice încercare de fraudă către furnizorul oficial sau către autoritățile competente.

Autoritățile recomandă, de asemenea, ca asociațiile de proprietari și administratorii de bloc să informeze locatarii cu privire la astfel de escrocherii și să verifice orice factură care pare suspectă înainte de a o plăti. În plus, cetățenii sunt sfătuiți să folosească doar canalele oficiale de comunicare ale furnizorilor de utilități și să păstreze dovezi ale plăților, pentru a se proteja în cazul unor eventuale dispute sau încercări de fraudă.