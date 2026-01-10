Autoritățile bulgare au introdus noi reguli prin care schimbul de leva în euro la oficiile poștale de stat nu mai poate fi realizat anonim. Orice persoană care folosește serviciul de schimb valutar trebuie să prezinte un document de identitate valid.

Măsura, menită să combată spălarea de bani, a dus la încetinirea procesului de schimb, personalul fiind instruit să refuze tranzacțiile efectuate fără identificare. Fiecare operațiune generează un bon de casă individual, asigurând trasabilitatea completă a fondurilor.

Noile reguli afectează mai ales persoanele în vârstă, care obișnuiau să efectueze schimburi rapide. Tranzacțiile de până la 1.000 leva (aproximativ 511 euro) se pot realiza imediat, în limita disponibilității de numerar. Pentru sume cuprinse între 1.000 și 10.000 leva (511–5.110 euro) este necesară depunerea unei cereri și așteptarea procesării timp de 3–5 zile lucrătoare, sau deplasarea la oficiile poștale din orașele mari. Pentru schimburi care depășesc 5.000 euro (aproximativ 10.000 leva) se solicită și o declarație privind proveniența banilor.

Autoritățile au mai precizat că toate operațiunile trebuie efectuate personal, la ghișeu, avertizând că serviciile de „asistență” la domiciliu nu sunt reale. În plus, pentru securizarea fondurilor, oficii poștale au fost dotate cu camere de supraveghere, iar prezența poliției a fost întărită.

Un sondaj recent realizat în Uniunea Europeană arată că majoritatea cetățenilor consideră că moneda euro a simplificat semnificativ activitățile economice transfrontaliere. Aproape 8 din 10 respondenți au declarat că euro le-a facilitat compararea prețurilor și cumpărăturile în diferite țări, o opinie puternic susținută în Slovenia, Belgia și Franța.

În același timp, aproape jumătate dintre europeni consideră că euro a redus comisioanele bancare pentru tranzacțiile efectuate în străinătate, în timp ce o treime estimează că impactul asupra acestor costuri a fost neglijabil. Mai mult de jumătate dintre cei din zona euro susțin că moneda unică a făcut călătoriile mai simple și mai puțin costisitoare.

Totuși, nu toate monedele sunt apreciate. Aproximativ 60% dintre respondenți se pronunță pentru eliminarea monedelor de 1 și 2 eurocenți. În prezent, mai multe state membre, printre care Belgia, Finlanda, Irlanda, Olanda și Slovacia, aplică legislații care încurajează rotunjirea totalului final al cumpărăturilor la cinci cenți.

În Bulgaria, cea mai săracă țară a UE, speranțele legate de adoptarea euro pentru stimularea economiei se confruntă cu temeri privind inflația și instabilitatea politică.