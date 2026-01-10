Demolarea unei case vechi este adesea luată în calcul atunci când o construcție nu mai corespunde standardelor actuale de siguranță sau funcționalitate. Fie că este vorba despre o locuință moștenită, o casă abandonată sau o clădire afectată grav de degradare, intenția de a elibera terenul ridică, de regulă, întrebări legate de legalitate și procedură.

În practică, mulți proprietari pornesc de la ideea că dreptul de proprietate asupra terenului le permite să decidă liber asupra construcțiilor existente. Legislația în vigoare introduce însă limite clare. Demolarea unei case vechi este încadrată legal ca lucrare de construcții și este supusă acelorași reguli de autorizare ca edificarea unei clădiri noi.

Situațiile în care se ajunge la demolare sunt diverse: degradarea structurală severă, imposibilitatea consolidării sau dorința de a construi o locuință nouă, adaptată cerințelor actuale. Indiferent de motiv, procedura legală rămâne obligatorie.

Cadrul legal este stabilit în principal de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Actul normativ prevede explicit că desființarea totală sau parțială a unei construcții se poate face doar pe baza unei autorizații emise de autoritatea administrației publice locale.

Obligația se aplică tuturor construcțiilor edificate legal și înscrise în evidențele cadastrale, indiferent de starea lor de conservare. Faptul că o casă este nelocuită sau deteriorată nu o exclude de la regimul de autorizare.

Demolarea fără autorizație este sancționată contravențional și poate duce nu doar la amenzi, ci și la blocarea ulterioară a unor proiecte de construire pe același teren, până la clarificarea situației juridice.

În majoritatea cazurilor, autorizația de demolare nu poate fi obținută fără un proiect tehnic de desființare. Proiectul este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 și are rolul de a stabili modul în care intervenția se desfășoară în condiții de siguranță.

Proiectul de demolare este obligatoriu, în special, în următoarele situații:

construcția este edificată legal și apare în cartea funciară;

casa are structură din beton armat sau zidărie portantă;

imobilul are regim de înălțime sau este alipită de alte clădiri;

construcția se află într-o zonă protejată sau cu regim special.

Proiectul este realizat de o echipă autorizată, formată din arhitect și inginer structurist, și analizează riscurile de prăbușire necontrolată, impactul asupra vecinătăților și metodele de demolare recomandate.

Procedura administrativă începe cu solicitarea certificatului de urbanism, document care indică exact ce avize și documente sunt necesare în cazul concret al fiecărei proprietăți. Pe baza acestuia se întocmește dosarul pentru autorizația de desființare.

În mod uzual, dosarul include următoarele documente:

certificat de urbanism;

cerere pentru emiterea autorizației de demolare;

act de proprietate și extras de carte funciară actualizat;

proiect tehnic de desființare, acolo unde este impus;

avizele solicitate prin certificatul de urbanism;

dovada achitării taxelor legale.

Lista exactă poate varia de la o localitate la alta, în funcție de reglementările urbanistice locale.

În situațiile în care demolarea unei case vechi necesită proiect tehnic, documentația nu se limitează la planurile realizate de arhitect și inginer structurist. Proiectul trebuie însoțit de o serie de avize și acorduri, stabilite prin certificatul de urbanism, care reflectă impactul lucrării asupra mediului, siguranței publice și zonei construite.

Rolul acestor avize este de a verifica dacă demolarea poate fi realizată fără riscuri pentru oameni, clădirile învecinate sau infrastructura existentă. Lipsa unuia dintre avizele impuse poate duce la respingerea dosarului sau la amânarea emiterii autorizației de desființare.

În funcție de localizare și de complexitatea lucrării, autoritățile pot solicita următoarele avize:

aviz de urbanism, inclus în procedura de emitere a certificatului de urbanism, care confirmă conformitatea demolării cu reglementările locale;

aviz de mediu, necesar mai ales atunci când demolarea generează deșeuri periculoase sau are loc în apropierea unor arii protejate;

aviz ISU, cerut în cazul construcțiilor cu regim special, al clădirilor cu funcțiuni publice sau al celor cu risc ridicat;

aviz de protecția muncii, relevant în special pentru demolările mecanizate sau pentru lucrările desfășurate în zone urbane aglomerate.

După obținerea tuturor acestor avize, proiectul tehnic poate fi depus la primărie împreună cu cererea de autorizare, iar autoritatea locală poate emite autorizația de demolare.

Din punct de vedere tehnic, demolarea unei case vechi este o lucrare de sine stătătoare, care presupune planificare și măsuri de siguranță. Înainte de începerea lucrărilor, construcția trebuie debranșată complet de la toate utilitățile.

Execuția propriu-zisă poate fi realizată manual sau mecanizat, în funcție de dimensiunea clădirii, accesul pe teren și prevederile din proiectul tehnic. În zonele urbane dense, demolarea controlată este esențială pentru protejarea construcțiilor învecinate.

Un capitol distinct îl reprezintă gestionarea deșeurilor rezultate. Legea impune colectarea și transportul molozului către depozite autorizate, iar abandonarea acestuia în locuri nepermise este sancționată.

Una dintre cele mai frecvente erori este demolarea fără autorizație, pe baza presupunerii că terenul privat oferă libertate totală de intervenție. O astfel de abordare poate duce la:

amenzi aplicate de autoritățile de control;

sistarea lucrărilor;

blocarea autorizației pentru o construcție nouă;

litigii cu vecinii afectați de lucrări.

Alte riscuri apar din subestimarea costurilor sau din lipsa unei expertize tehnice, mai ales în cazul construcțiilor alipite sau amplasate în zone aglomerate.

Costul demolării unei case vechi diferă semnificativ de la un caz la altul, iar estimările inițiale ale proprietarilor sunt, de multe ori, depășite în timpul lucrării. Specialiștii din domeniu arată că prețul final nu este determinat doar de suprafața construită, ci de un cumul de factori tehnici și logistici, care influențează direct durata și complexitatea intervenției.

Un prim element decisiv este metoda de demolare. Demolarea manuală, utilizată mai ales în zone cu acces restrâns sau în cazul construcțiilor lipite de alte clădiri, presupune mai mult timp și forță de muncă, ceea ce poate crește costurile. În schimb, demolarea mecanizată, realizată cu utilaje grele, este mai rapidă, dar necesită acces facil și implică cheltuieli suplimentare cu echipamentele.

În practică, diferențele de preț sunt influențate de mai mulți factori, printre care:

metoda de demolare aleasă (manuală sau mecanizată);

dificultatea lucrării și volumul de muncă;

includerea sau nu a transportului molozului în ofertă;

nivelul de curățare solicitat la finalizarea lucrării.

Pentru o casă obișnuită, cu o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați, costul demolării poate începe de la 10.000 de lei și poate depăși 20.000 de lei, în funcție de condițiile concrete din teren.

La aceste sume se adaugă și durata lucrării, care variază considerabil: de la câteva zile în cazul demolărilor mecanizate simple, până la câteva săptămâni pentru lucrări manuale sau pentru construcții care necesită avize speciale.

Pe lângă costul efectiv al demolării, proprietarii trebuie să ia în calcul o serie de cheltuieli suplimentare, impuse de procedura legală și de cerințele tehnice. Aceste costuri sunt adesea omise din calculele inițiale, dar pot influența semnificativ bugetul final al proiectului.

Unul dintre cele mai importante costuri suplimentare este cel al documentației tehnice. Proiectul de desființare, obligatoriu în multe situații, presupune implicarea unui arhitect și a unui inginer structurist, iar tarifele diferă în funcție de complexitatea construcției și de amplasament.

În mod uzual, proprietarii trebuie să ia în calcul următoarele cheltuieli adiționale:

proiectul tehnic de desființare, care poate costa între 1.500 și 4.000 de lei;

avizele și taxele administrative, care pot ajunge la 500–2.000 de lei, în funcție de localitate și de numărul instituțiilor implicate;

transportul molozului, dacă nu este inclus în prețul demolării, cu tarife cuprinse între 30 și 70 de lei pe metru cub.

curățarea și compactarea terenului: uneori solicitată înaintea unei noi construcții, costă suplimentar.

În cazul unei case standard, volumul de deșeuri rezultate din demolare poate ajunge ușor la 20–30 de metri cubi, ceea ce înseamnă costuri suplimentare semnificative doar pentru eliminarea molozului. Aceste sume cresc în special în zonele urbane mari, unde taxele de depozitare și logistica sunt mai costisitoare.