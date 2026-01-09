Zăpada abundentă din timpul ninsorilor, combinată cu temperaturile foarte scăzute și topirea rapidă, provoacă anual mii de pagube la locuințe, atrag atenția reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Aceștia spun că iarna este sezonul în care riscul unor daune majore crește semnificativ pentru proprietari.

Uniunea a precizat că cea mai mare despăgubire plătită în ultimii ani pentru pagubele produse de greutatea stratului de zăpadă a depășit 30.000 de euro, o sumă care arată impactul pe care îl poate avea stratul greu de zăpadă asupra unei locuințe.

Experții UNSAR explică că principalele tipuri de distrugeri care apar în sezonul rece sunt cele cauzate de greutatea zăpezii pe acoperișuri, de la deteriorări locale până la prăbușiri parțiale sau totale, dar și pagubele rezultate din căderi de zăpadă, gheață sau țurțuri care pot afecta persoanele sau bunurile din jur. În plus, topirea rapidă poate genera inundații care pătrund în subsoluri sau locuințe prin fisuri sau acoperișuri deteriorate.

„Temperaturile scăzute, ninsorile abundente, dar și topirea zăpezii pot genera nu doar disconfort, ci și riscuri semnificative care afectează atât locuințele, cât și siguranța celor din jur. Datele și experiența ultimilor ani arată că, pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune importante. Spre exemplu, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuință pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depășit 30.000 euro”, potrivit UNSAR.

Președintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, a subliniat că iarna scoate la iveală numeroase vulnerabilități ale locuințelor, iar responsabilitatea proprietarilor și intervențiile simple de prevenție pot contribui la reducerea semnificativă a riscurilor și a costurilor.

În multe dintre cazurile de iarnă, asigurările facultative pentru locuințe pot acoperi costurile de reparații sau chiar despăgubirile datorate terților, în funcție de ce riscuri sunt incluse în poliță. Specialiștii recomandă proprietarilor să își verifice instalațiile, să elimine zăpada și gheața de pe clădiri și să aibă încheiată o poliță facultativă care completează asigurarea obligatorie PAD, pentru a se proteja financiar împotriva evenimentelor neprevăzute.

UNSAR mai menționează că asigurările facultative ale locuinței pot acoperi și alte riscuri, cum ar fi dezastre naturale, incendii, explozii ori pagube produse de defecțiuni ale instalațiilor sau ale echipamentelor electronice din casă.

Reprezentanții UNSAR atrag atenția că proprietarii de case sunt cei mai expuși în perioadele cu ninsori abundente, mai ales dacă acoperișurile nu sunt verificate periodic. Stratul gros de zăpadă poate exercita o presiune semnificativă asupra structurii clădirii, iar în lipsa unor intervenții la timp, pagubele pot fi costisitoare și dificil de reparat.

Un alt risc frecvent apare atunci când zăpada începe să se topească rapid, fie din cauza încălzirii vremii, fie din cauza variațiilor mari de temperatură. Apa rezultată se poate infiltra în locuință, afectând tavanele, pereții sau instalațiile electrice, ceea ce duce la cheltuieli suplimentare pentru reparații și, în unele cazuri, la imposibilitatea de a mai locui temporar în imobil.

Specialiștii recomandă ca proprietarii să îndepărteze zăpada acumulată pe acoperișuri, să securizeze zonele unde se pot forma țurțuri și să verifice periodic starea jgheaburilor. De asemenea, aceștia subliniază importanța unei asigurări facultative, care poate face diferența în situații extreme, mai ales în contextul în care despăgubirile pot ajunge la zeci de mii de euro, așa cum s-a întâmplat în cazurile recente raportate de asigurători.