Ninsorile mari aduc riscuri nu doar pentru drumuri și trafic, ci și pentru mașini. De exemplu, zăpada de pe acoperișul blocului sau al casei poate să cadă peste o mașină. Aceasta poate sparge parbrizul, poate îndoi capota sau, în cazuri extreme, poate chiar să deformeze serios plafonul.

Bucățile de gheață care se formează după topirea zăpezii pot cădea la fel și pot avaria mașinile parcate.

Legea spune că proprietarii de clădiri, fie persoane fizice, fie firme, trebuie să curețe zăpada și țurțurii de pe acoperișuri și streșini. Aceasta trebuie făcută după ce încetează ninsorile și în cazuri previzibile. Dacă nu fac asta, riscă amenzi: până la 1.000 de lei pentru persoane fizice și până la 2.500 de lei pentru firme. Totuși, amenda nu acoperă automat daunele produse mașinii.

Dacă mașina ta este avariată de zăpadă sau gheață, trebuie să anunți Poliția Locală sau Poliția Națională și să obții un proces-verbal. Fotografii și filmări cu mașina și locul incidentului sunt dovezi importante. Trebuie să identifici și proprietarul clădirii de unde a căzut zăpada.

Pentru a recupera banii pentru pagube, trebuie să mergi în instanță. Proprietarul mașinii trebuie să arate că imobilul nu era întreținut corect sau că nu existau sisteme de protecție, cum ar fi parazăpezile. Din păcate, procesul poate dura luni sau chiar ani și poate costa bani suplimentari.

Cea mai ușoară și rapidă cale de a primi despăgubiri pentru o mașină avariată este să ai o poliță CASCO valabilă. Aceasta este o asigurare care poate acoperi mai multe tipuri de daune, iar în cazul în care include riscuri precum căderea obiectelor de pe acoperișuri sau fenomene naturale, compania de asigurări poate plăti costurile reparațiilor.

Astfel, proprietarul mașinii poate fi protejat financiar fără a fi nevoie să suporte singur cheltuielile.

Pentru ca procesul de despăgubire să meargă bine, proprietarul trebuie să prezinte procesul-verbal întocmit de poliție și să aibă la dispoziție fotografiile făcute imediat după incident. Aceste dovezi sunt foarte importante pentru ca firma de asigurări să poată evalua corect pagubele și să aprobe plata reparațiilor.

Dacă polița CASCO include în mod explicit astfel de situații, mașina va fi reparată, iar daunele produse vor fi acoperite integral sau parțial, în funcție de condițiile contractului.

În cazul în care este necesar, după ce despăgubirea este acordată, compania de asigurări poate să se adreseze instanței de judecată pentru a recupera banii de la proprietarul clădirii de unde a căzut zăpada sau obiectele.

Asta înseamnă că firma de asigurări poate încerca să recupereze suma plătită pentru reparațiile mașinii direct de la persoana responsabilă pentru incident. Astfel, tot procesul rămâne corect, iar proprietarul mașinii nu rămâne cu paguba.