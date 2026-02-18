România are unul dintre cele mai vechi parcuri auto din UE, în timp ce vehiculele în sine devin din ce în ce mai scumpe și mai complexe. Din perspectiva dumneavoastră, cum s-a schimbat profilul de risc al deținerii unei mașini în ultimul deceniu?



În ultimul deceniu, deținerea unei mașini în România a evoluat de la o provocare preponderent tehnică la un risc financiar și juridic mult mai amplu. Creșterea prețurilor vehiculelor și complexitatea tehnologică sporită au majorat semnificativ costurile de reparație, ceea ce înseamnă că și incidentele minore pot genera acum cheltuieli substanțiale. În același timp, parcul auto învechit crește probabilitatea de avarii și perioade de nefuncționare a vehiculelor, aceasta generează costuri indirecte, cum ar fi pierderea de timp, transportul alternativ și perturbarea activităților zilnice sau profesionale.

Acest lucru este întărit de structura pieței locale: Conform Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, România a înregistrat 227.261 de vehicule noi în 2025, comparativ cu 474.962 de vehicule second-hand înmatriculate pentru prima dată. Acest dezechilibru crește expunerea la defecțiuni neașteptate și reparații costisitoare. În plus, digitalizarea introduce noi vulnerabilități legate de riscurile cibernetice și de date, în timp ce reglementările de mediu mai stricte accelerează deprecierea. Drept urmare, mașina nu mai este doar un instrument de mobilitate, ci a devenit un activ financiar cu un profil de risc multidimensional, care necesită o gestionare mai strategică.

Mulți oameni încă consideră asigurările suplimentare ca fiind „opțiuni facultative”. De ce credeți că produsele precum garanțiile extinse sau asigurarea GAP devin o decizie financiară rațională mai degrabă decât un lux?

În prezent, mașina reprezintă o parte esențială a mobilității personale și a stabilității financiare. Garanțiile extinse și asigurarea GAP nu ar trebui așadar să fie considerate „opțiuni suplimentare”, ci instrumente de protecție financiară, mai ales într-o piață în care costurile de reparație sunt în continua concreștere, iar defecțiunile neașteptate pot conduce rapid la șocuri financiare majore. Pentru aceste situații soluțiile de protecție personalizate fac diferența. Produsul nostru de garanție extinsă, DEFEND Car Protect, ajută la stabilizarea costurilor de întreținere, în timp ce asigurarea DEFEND Gap protejează clienții împotriva diferenței dintre valoarea de piață a vehiculului și obligațiile financiare rămase, în special în primii ani de proprietate.

DEFEND INSURANCE GROUP (DIG) operează pe nouă piețe europene și este susținută de o companie de asigurări cu rating A-. Cât de importante sunt amploarea internațională și puterea financiară într-o afacere bazată pe încredere, cum este asigurarea?



Într-o industrie construită fundamental pe încredere, amploarea internațională și puterea financiară nu sunt avantaje competitive, ci condiții de bază pentru credibilitate. Ratingul A- acordat asigurătorului nostru Fortegra Europe reprezintă o validare independentă a capacității pe termen lung de a-și îndeplini angajamentele financiare, inclusiv în condiții economice nefavorabile. Prezența pe mai multe piețe europene adaugă reziliență prin diversificarea riscurilor și alinierea la standardele de guvernanță și de reglementare recunoscute la nivel internațional. Pentru clienți și parteneri, acest lucru înseamnă încrederea că protecția oferită este susținută de o structură robustă, care nu depinde de o singură piață locală. În cele din urmă, credibilitatea internațională este fundamentul unei protecții reale și pe termen lung în domeniul asigurărilor.

DIG se angajează să protejeze ceea ce alții ignoră. Care sunt cele mai frecvente riscuri auto ignorate cu care se confruntă șoferii români în prezent?



Din experiența noastră, cele mai frecvent neglijate riscuri nu sunt neapărat accidentele majore, ci evenimentele aparent „minore” și defecțiunile neprevăzute care pot scoate complet un vehicul din funcțiune. Defecțiunile tehnice bruște, în special ale componentelor electronice și ale sistemelor de siguranță, pot genera costuri semnificative și o pierdere imediată a mobilității, chiar și în absența unui accident rutier. De aceea, garanțiile extinse joacă un rol esențial în menținerea confortului financiar și a continuității utilizării zilnice a vehiculului. În același timp, în traficul urban, coliziunile minore sunt mult mai frecvente decât evenimentele grave, însă impactul lor financiar și operațional este adesea subestimat.

Din acest motiv, ne-am personalizat asigurarea GAP pentru a acoperi aceste scenarii de utilizare din lumea reală, asigurându-ne că șoferii nu se confruntă cu pierderi financiare. În esență, protejăm nu numai valoarea financiară a vehiculului, ci și siguranța, confortul și mobilitatea completă a șoferului, elemente care astăzi sunt la fel de importante ca și mașina în sine.

Vehiculele electrice și hibride sunt din ce în ce mai prezente în România. Ce riscuri subestimează adesea proprietarii în ceea ce privește reparațiile și deprecierea vehiculelor electrice?



Autoturismele electrificate au reprezentat 55,2% din înmatriculările de autoturisme noi în 2025, în timp ce vehiculele electrice cu baterie (BEV) au reprezentat 5,7%, potrivit APIA. Pe măsură ce vehiculele electrice și hibride se extind în cadrul parcului auto din România, proprietarii subestimează adesea impactul financiar al unei singure defecțiuni majore. Bateria de înaltă tensiune, sistemele de încărcare și structura electronică reprezintă o parte semnificativă din valoarea și complexitatea vehiculului, iar reparațiile care implică aceste componente pot fi foarte costisitoare.

De asemenea, deprecierea este adesea mai rapidă decât în cazul autovehiculelor convenționale, ca urmare a dezvoltării tehnologice rapide și a incertitudinii privind durata de viață a bateriei. Fără o acoperire dedicată, proprietarii se pot confrunta nu numai cu pierderi financiare majore, ci și cu întreruperi prelungite ale mobilității. DEFEND INSURANCE a fost printre primii furnizori de pe piața ECE care a oferit protecție pentru vehiculele hibride și electrice atât prin garanții extinse, cât și prin asigurări GAP. În cele din urmă, obiectivul nostru este de a face mobilitatea electrică fără griji pentru fiecare șofer.

Dacă șoferii din România ar putea învăța o singură lecție despre riscurile asociate deținerii unei mașini în ziua de azi, ce ar trebui să înțeleagă înainte ca ceva să nu meargă bine?



Cea mai importantă lecție este că riscul real asociat deținerii unei mașini nu este costul lunar, ci expunerea la un eveniment financiar major și neprevăzut. O singură defecțiune gravă sau un singur accident rutier pot transforma rapid un bun necesar într-o povară care destabilizează bugetul familiei pentru luni sau chiar ani. Din punctul de vedere al gestionării financiare responsabile, șoferii ar trebui să considere mașina ca o investiție care trebuie protejată împotriva imobilizării financiare pe termen mediu, în special în primii trei ani, când atât valoarea, cât și obligațiile asociate sunt la nivelul maxim. Soluțiile de protecție nu înseamnă cheltuieli mai mari, ci limitarea impactului unui eveniment neprevăzut la un nivel care poate fi absorbit fără a compromite stabilitatea financiară a familiei. În esență, înainte ca ceva să meargă prost, este esențial să aveți un plan care să transforme un risc potențial major într-un cost previzibil și gestionabil.

Pentru mai multe informații despre DEFEND INSURANCE GROUP, vizitați www.defendinsurance.ro sau contactați info@defendinsurance.ro.

Despre Florian Nedelcu



Florian Nedelcu este Country Manager al DEFEND INSURANCE GROUP (DIG) în România. DIG este un grup internațional specializat în soluții inovatoare de asigurare pentru vehicule de pasageri și comerciale, inclusiv asigurări GAP, garanții extinse. DIG oferă protecție de asigurare pentru peste un milion de clienți din nouă țări din Europa Centrală și de Est. Din 2019, grupul face parte din grupul american de asigurări Fortegra, care deține ratingul A- (Excelent) de la AM Best. În 2025, Fortegra a anunțat un acord de achiziție de către asiguratorul sud-coreean DB Insurance, cotat cu A+ (Superior) de AM Best.

Florian Nedelcu are aproape 20 de ani de experiență în asigurări și vânzări. Absolvent al Facultății de Drept, a lucrat cu importanți producători auto din România, contribuind la extinderea rețelelor de distribuție și la creșterea semnificativă a vânzărilor.