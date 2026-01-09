Anunțul recent al Ministerului Energiei privind posibilitatea de a menține plafonul la prețul gazelor și după 1 aprilie 2026 a generat îngrijorare în piață, avertizează Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit acestuia, lipsa de claritate în legătură cu modul în care se va desfășura liberalizarea pieței creează o stare de incertitudine care, paradoxal, poate duce la creșterea prețurilor.

„Cu doar 2,5 luni înainte de termenul expirării plafonului la gaz, Ministerul Energiei reanunță că „analizează” un nou plan de plafonare a prețului gazelor. Nu e o decizie, nu e un calendar, nu e o regulă. E o incertitudine. Iar în energie, incertitudinele cresc prețurile”, explică Chisăliță.

Expertul subliniază că piața gazelor funcționează optim atunci când există predictibilitate și contracte încheiate pe termen anual, iar schimbările bruște descurajează producătorii și furnizorii, care își amână ofertele sau le retrag complet.

„Când statutul sugerează că va schimba regulile în plin joc, producătorii, importatorii, traderii și furnizorii fac singurul lucru rațional: retrag oferte, amână emiterea de oferte, în fapt se se apără. Ofertele dispar din piață, lichiditatea scade, iar prețurile cresc – nu din lipsă de gaze, ci din lipsă de oferte, din lipsă de încredere”.

Consecințele acestei practici afectează direct consumatorii: furnizorii introduc prime de risc, contractele se blochează, iar costurile suplimentare ajung în facturile casnice sau la bugetul de stat.

„Îl taxează pe ocolite. Furnizorii introduc prime de risc, contractele se blochează, iar diferențele ajung, inevitabil, fie în factură, fie în bugetul de stat. Costul nu dispare. Se mută. Dar cu siguranță îl plătesc oamenii”.

Expertul consideră că pentru scăderea prețurilor este nevoie de reguli clare și anunțate din timp, care să încurajeze producția internă și să asigure încrederea pieței.

Printre măsurile propuse se numără ajutoare direcționate pentru cei vulnerabili, anunțarea modificărilor cu 9–12 luni înainte și consultarea reală a pieței înainte de a schimba regulile.

„Problema nu este plafonarea în sine. Problema este momentul. Când vii cu „analize” cu 2,5 luni înainte de termen, nu faci politică publică, faci managementul panicii. Iar panica este cel mai scump combustibil. Dacă statutul vrea cu adevărat să protejeze consumatorii, are soluții: țintirea ajutorului către vulnerabili, anunțarea modificării cadrului cu 9–12 luni înainte, crearea unui mecanism de protejare a consumatorilor la fluctuații mari de preț, respectarea contractelor încheiate, consultarea reală cu piața. Altfel, vom continua să vedem paradoxul românesc: luăm măsuri să se ieftinească energia, măsuri care în fapt o scumpesc”.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că autoritățile lucrează la un scenariu de prelungire a plafonului până la finalul sezonului rece 2026-2027, în cazul în care prețurile vor depăși nivelul actual.

„Din predicțiile pe care le avem, nu vedem o creștere a prețului gazelor după 31 martie 2026. Chiar și acum sunt operatori care furnizează sub prețul plafonat de lege. Vrem să ne asigurăm că în cursul iernii viitoare (2006/2027 – n.r.) nu vom avea perturbații și prețuri mărite. Acum lucrăm la acest scenariu, care ar trebui să se întindă pentru o perioadă de un an, pentru că pe noi ne interesează sezonul rece când avem un vârf de consum, mai ales în zona consumatorilor casnici. (Liberalizarea – n.r.) Se poate treptat, lunar, până în 2027, pentru întreaga piață”, a declarat Bogdan Ivan.

Prețul gazelor a fost plafonat inițial în 2022, termenul extinzându-se până în aprilie 2026. Continuarea plafonării ridică riscul unor proceduri de infringement din partea Comisiei Europene, care ar putea trimite România în fața Curții de Justiție a UE.

În paralel, ministerul negociază mecanisme de protecție pentru consumatorii casnici și ajutoare de stat pentru industria energetică.

Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER) avertizează că factura la gaze pentru populație ar putea crește cu aproximativ 5% de la 1 aprilie 2026, în contextul prețurilor actuale de pe piața angro. Prețul gazelor în piața liberă ajunge la aproximativ 170 de lei pe MWh, față de 120 de lei pe MWh plafonați legal, plus costurile de stocare.