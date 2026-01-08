Sergiu Tofilat semnalează „cheltuieli nejustificate în sumă de 33 de milioane de lei la Chișinău-Gaz” și acuză anumiți funcționari că „acoperă și protejează schemele de la Moldovagaz”, făcând publice informații pe care susține că le-a analizat în perioada în care a avut acces la date interne ale companiei. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă organizate la Chișinău.

Fostul membru al consiliului de observatori al „Moldovagaz” afirmă că problema ar fi apărut în urma unor practici de achiziție derulate pe parcursul mai multor ani. Potrivit acestuia, între 2021 și 2024, compania Chișinău-Gaz ar fi procurat contoare de uz casnic nu direct de la distribuitori sau producători oficiali, ci prin intermediari, ceea ce ar fi generat costuri suplimentare semnificative.

În evaluarea prezentată public, Sergiu Tofilat susține că diferența de preț rezultată din utilizarea intermediarilor ar fi dus la acumularea unor cheltuieli nejustificate care depășesc 33 de milioane de lei. Aceste sume, afirmă el, ar fi fost ulterior incluse în costurile companiei, cu impact potențial asupra consumatorilor finali, scrie site-ul zdg.md.

Tot în această etapă a expunerii sale, Tofilat a atras atenția asupra faptului că asemenea practici ar fi putut fi evitate prin proceduri de achiziție directe și transparente, conforme cu regulile de eficiență economică aplicabile în sectorul energetic.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, desfășurate joi, 8 ianuarie 2026, Sergiu Tofilat a declarat că situația nu se limitează doar la achiziția de contoare. El a vorbit despre existența mai multor tipuri de cheltuieli pe care le consideră nejustificate, rezultate din decizii administrative luate la nivelul unor filiale ale companiei.

Printre exemplele prezentate, Tofilat a menționat că, la anumite filiale Chișinău-Gaz, senzorii de presiune utilizați în lucrări de modernizare ar fi fost cumpărați la prețuri de peste două ori mai mari decât cele oferite de alți furnizori de pe piață. Acest fapt ar fi fost constatat prin comparații directe între ofertele disponibile.

Fostul membru al consiliului de observatori a susținut că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a efectuat, în anul 2024, un control legat de aceste achiziții. Cu toate acestea, potrivit declarațiilor sale, rezultatele verificărilor ar fi fost discutate într-o ședință cu ușile închise, fără ca raportul să fie transmis organelor de anchetă.

În acest context, Sergiu Tofilat afirmă că lipsa unor sesizări oficiale către instituțiile abilitate ar fi permis continuarea unor practici pe care le consideră ilegale, iar acest lucru ridică semne de întrebare privind rolul și responsabilitatea autorităților de reglementare.

Criticile formulate de Sergiu Tofilat au vizat nu doar activitatea Chișinău-Gaz, ci și reacția altor instituții ale statului, inclusiv Serviciul de Informații și Securitate. El a precizat că atât ANRE, cât și SIS ar fi fost sesizate încă din anul 2024 cu privire la aceste suspiciuni.

În opinia sa, modul în care au fost gestionate informațiile și lipsa unor acțiuni vizibile indică existența unor funcționari care ar proteja anumite scheme din sectorul gazelor. Tofilat a formulat acuzații directe în acest sens în fața jurnaliștilor prezenți la conferință.

„Avem de-a face cu funționari care acoperă și protejează schemele de la Moldova Gaz. Și, de aceea, am decis să informez instituțiile noastre de stat: Parlamentul și Președinția, ca să organizăm audieri”.

În urma acestor constatări, Sergiu Tofilat a anunțat că a transmis o sesizare oficială către Parlament, prin care solicită organizarea unei audieri publice a reprezentanților ANRE. De asemenea, o altă sesizare a fost expediată către Președinție, cu solicitarea de a audia conducerea Serviciului de Informații și Securitate, pentru a clarifica modul în care au fost analizate și gestionate aceste informații.