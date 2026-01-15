Traian Băsescu a dezvăluit că impozitul pe casa sa a crescut semnificativ, ajungând la 2.200 de lei pe lună, față de aproximativ 800 de lei anterior, în timp ce pentru mașină nu plătește nimic.

Fostul președinte a subliniat că această creștere reprezintă un impozit corect raportat la un apartament de 154 m², dar că pentru cei cu venituri reduse plata unor astfel de sume lunare poate fi dificilă, sugerând că în astfel de cazuri oamenii ar putea fi nevoiți să se mute într-un apartament mai mic.

„La casă 2.200 lei, iar la mașină zero, că n-am. (….) Față de 800 și ceva de lei. (…) E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect raport cu un apartament de 154m². Dacă nu putem plăti cei 2.000 lei pe lună, ne ducem la un apartament. (…) Scuze, deci dacă nu putem plăti cei 2.200 lei pe lună, ne ducem la un apartament cu două camere, pensionari fiind, dar deocamdată putem plăti”, a dezvăluit Traian Băsescu pentru Digi24.

Traian Băsescu a comentat și reacția societății față de aceste creșteri, observând că românii, în special cei cu venituri mici, au fost copleșiți de numărul mare de taxe și accize introduse la începutul anului.

Fostul președinte a menționat că au fost majorate în total 17 taxe, impozite și accize, iar fiecare cetățean a fost afectat de cel puțin cinci sau șase dintre ele. Această creștere a sarcinii fiscale s-a suprapus și peste reducerile de sporuri din companiile de stat și din aparatul bugetar, ceea ce a dus la un cumul de măsuri care a afectat puternic populația.

Acesta a subliniat că situația este un șoc pentru români, comparând impactul măsurilor fiscale cu lovituri succesive, care au venit din toate direcțiile: taxe la combustibil, la casă, la mașină, la școală și alte impozite.