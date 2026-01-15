Traian Băsescu a dezvăluit că impozitul pe casa sa a crescut semnificativ, ajungând la 2.200 de lei pe lună, față de aproximativ 800 de lei anterior, în timp ce pentru mașină nu plătește nimic.
Traian Băsescu a dezvăluit cât plătește impozit pe casă
Fostul președinte a subliniat că această creștere reprezintă un impozit corect raportat la un apartament de 154 m², dar că pentru cei cu venituri reduse plata unor astfel de sume lunare poate fi dificilă, sugerând că în astfel de cazuri oamenii ar putea fi nevoiți să se mute într-un apartament mai mic.
„La casă 2.200 lei, iar la mașină zero, că n-am. (….) Față de 800 și ceva de lei. (…) E o creștere consistentă, dar cred că acum s-a ajuns la un impozit corect raport cu un apartament de 154m². Dacă nu putem plăti cei 2.000 lei pe lună, ne ducem la un apartament. (…)
Scuze, deci dacă nu putem plăti cei 2.200 lei pe lună, ne ducem la un apartament cu două camere, pensionari fiind, dar deocamdată putem plăti”, a dezvăluit Traian Băsescu pentru Digi24.
Măsurile economice anunțate de Guvern au afectat puternic populația
Traian Băsescu a comentat și reacția societății față de aceste creșteri, observând că românii, în special cei cu venituri mici, au fost copleșiți de numărul mare de taxe și accize introduse la începutul anului.
Fostul președinte a menționat că au fost majorate în total 17 taxe, impozite și accize, iar fiecare cetățean a fost afectat de cel puțin cinci sau șase dintre ele. Această creștere a sarcinii fiscale s-a suprapus și peste reducerile de sporuri din companiile de stat și din aparatul bugetar, ceea ce a dus la un cumul de măsuri care a afectat puternic populația.
Acesta a subliniat că situația este un șoc pentru români, comparând impactul măsurilor fiscale cu lovituri succesive, care au venit din toate direcțiile: taxe la combustibil, la casă, la mașină, la școală și alte impozite.
„Eu cred că românii, mai ales cei cu venituri mici, fie că salariați, fie că pensionari, au fost copleșiți de numărul mare de taxe care au venit peste ei la acest început de an. Taxe, accize și la combustibil, taxă la casă, taxă la mașină, taxă la școală, taxă la toate au crescut, și românii au fost copleșiți.
Cred că este un lucru pe care trebuia să-l sesizeze Guvernul. Au fost în total 17 taxe și accize și impozite mărite. O listă de 17. Fiecare român a fost lovit cel puțin de cinci, șase dintre ele. Nu mai vorbim, că s-a suprapus și pe reducerile de sporuri în companiile de stat și la aparatul de stat. Deci au fost multe lovituri dintr-odată.
În ce parte se întorcea, românul se trezea cu o roșie în față. Știi, dădea la dreapta, avea altă lovitură”, a conchis Băsescu
