Deputatul german Armin Laschet, președintele Comitetului de Selecție al premiului, a avertizat că Europa nu trebuie să devină un pion în mâna puterilor străine și că lipsa competitivității economice ar putea afecta pe termen lung bazele financiare, tehnologice și industriale necesare securității continentului, conform AFP.

Mario Draghi, recunoscut pentru intervențiile sale decisive în perioada crizei datoriilor din zona euro, a pledat constant pentru aprofundarea integrării economice a Uniunii Europene, pentru a-i permite să rivalizeze mai eficient cu Statele Unite și China.

Într-un raport publicat în 2024 privind competitivitatea, Draghi a formulat 383 de recomandări care includ implementarea de reforme radicale, reglementarea comună a piețelor de capital și reducerea birocrației în favoarea întreprinderilor. Europa se confruntă cu presiuni economice tot mai mari, alimentate de succesul partidelor antisistem la alegeri și de tensiunile cu Rusia și Statele Unite.

Fostul director al BCE a spus că momentul decernării premiului vine într-o perioadă în care Europa se confruntă cu numeroși inamici, interni și externi, și a pledat pentru o consolidare a puterii continentului pe plan militar, economic și politic.

„Această decizie (n.red. de a i se decerna premiul) intervine într-un moment în care Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici ca azi, atât interni, cât şi externi. Trebuie să devenim mai puternici: mai puternici militar, mai puternici economic şi mai puternici politic”, a declarat fostul director al BCE (2011-2019), în vârstă de 73 de ani, într-un scurt discurs de mulţumire.

Mario Draghi a declarat că Uniunea Europeană trebuie să devină mai puternică în toate aceste dimensiuni pentru a-și proteja interesele și securitatea.

Premiul Carol Cel Mare, care poartă numele regelui francilor devenit împăratul Carol Cel Mare, primul care a unificat o mare parte a Europei Occidentale după căderea Imperiului Roman Occidental, este decernat de un Comitet de 17 membri și este oferit la Aachen, fosta capitală a imperiului carolingian. Distincția a fost creată în 1949 pentru promovarea construcției europene, după distrugerile celui de-al Doilea Război Mondial. Printre laureații anteriori se numără Papa Francisc I, Volodimir Zelenski și poporul ucrainean, președintele francez Emmanuel Macron și fostul premier ceh și disident anticomunist Václav Havel.