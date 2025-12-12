Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, trimis în judecată pentru infracțiuni grave, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale și propagandă fascistă, rasistă sau legionară, va rămâne sub control judiciar. Judecătoria Sectorului 1 București a respins cererea acestuia de revocare a măsurii preventive.

Instanța a stabilit prelungirea controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, ceea ce înseamnă că Georgescu va petrece perioada Sărbătorilor sub această măsură preventivă.

Potrivit deciziei pronunțate de judecători, „Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior. Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 zile”.

Totodată, Judecătoria Sectorului 1 a respins solicitarea formulată de Călin Georgescu privind ridicarea măsurii, apreciind că aceasta nu este întemeiată. „În temeiul art. 242 C.proc.pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive”, se mai arată în hotărârea instanței.

Decizia menține astfel restricțiile impuse lui Călin Georgescu în cadrul procedurilor judiciare aflate în desfășurare.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 urmează să decidă vineri, 12 decembrie, dacă prelungesc măsura controlului judiciar dispusă față de Călin Georgescu. Prelungirea este analizată pentru o perioadă de încă 60 de zile.

Decizia care va fi pronunțată nu va fi definitivă, indiferent de soluție. Atât menținerea măsurii, cât și respingerea prelungirii pot fi contestate prin apel la o instanță superioară.

Controlul judiciar a fost dispus în acest dosar penal încă de la începutul anului, în momentul trimiterii în judecată. Procurorii au considerat necesară restricționarea unor drepturi pe durata procedurilor judiciare, având în vedere faptele pentru care fostul candidat este cercetat.

În procedura de cameră preliminară, magistrații au respins toate cererile și excepțiile formulate de apărare. Instanța a confirmat legalitatea actului de sesizare și a stabilit că dosarul poate intra în faza de judecată propriu-zisă. Această etapă urmează să înceapă în perioada imediat următoare, potrivit informațiilor din dosar.

Călin Georgescu s-a prezentat recent la Judecătoria Sectorului 1 în cadrul primului dosar penal trimis în judecată. Marți, instanța a decis trimiterea în judecată pentru faptele de propagandă legionară. În privința controlului judiciar, judecătorii au amânat pronunțarea până la data de 12 decembrie.

La ieșirea de la judecătorie, Călin Georgescu a transmis un mesaj susținătorilor săi. El a spus că apreciază sprijinul primit și că consideră că sacrificiile nu sunt inutile. A afirmat că oamenii nu ar trebui să își piardă demnitatea și a susținut că, în opinia sa, statul ar fi acționat împotriva voinței populare în urmă cu un an.

În declarațiile sale, el a vorbit despre anularea votului exprimat de milioane de români și despre compromiterea ideii de democrație și justiție. A făcut referiri la rolul valorilor creștine, la situația tinerilor, a femeilor și la drepturile militarilor. Totodată, a criticat instituțiile europene și a spus că situația actuală ar fi rezultatul unor decizii greșite luate la nivel politic.