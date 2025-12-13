Miniștrii din Uniunea Europeană au convenit asupra cotelor de pescuit pentru 2026, după două zile de negocieri la Bruxelles. Acordul final evită propunerea inițială a Comisiei Europene, care prevedea reducerea semnificativă a zilelor de pescuit cu traulere în Marea Mediterană.

Spania s-a numărat printre statele care s-au opus ferm acestui plan. Ministrul spaniol al Agriculturii a transmis că negocierile au fost intense, dar rezultatul obținut este unul favorabil. Conform acordului, Spaniei îi vor fi permise 143 de zile de pescuit în 2026, un nivel apropiat de cel din acest an, în locul reducerilor propuse inițial de Bruxelles.

„Am încheiat două zile intense de discuţii la Bruxelles. Am obţinut un rezultat bun”, a declarat ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Planas, pe reţeaua X.

Comisia Europeană a susținut că măsurile propuse aveau ca obiectiv aducerea activităților de pescuit la niveluri sustenabile pe termen lung, însă mai multe state au cerut o abordare mai echilibrată.

Logramos un acuerdo con resultados muy positivos para España en un contexto global complejo. Se reconoce el esfuerzo de nuestros pescadores, comprometidos con la sostenibilidad. Seguimos trabajando por un futuro próspero para nuestro sector pesquero.#AGRIFISH — Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) December 13, 2025

Acordul stabilește limite de captură și zile de pescuit pentru mai multe zone maritime. Sunt vizate Atlanticul, Marea Nordului, Marea Mediterană, Marea Neagră și alte ape aflate sub reglementările Uniunii Europene. Unele dintre regulile convenite se vor aplica nu doar în 2026, ci și până în 2028.

În Marea Neagră, Consiliul UE a decis capturi totale admisibile ușor mai mici pentru calcan, comparativ cu nivelul din 2025. Decizia include și reportarea cotei neutilizate de Uniunea Europeană din anul 2024.

De asemenea, perioada de închidere a pescuitului de calcan va fi menținută între 15 aprilie și 15 iunie. În cazul șprotului, a fost convenită o reportare a cotelor față de anul anterior.

Modificările adoptate includ o creștere de peste 50% a limitelor de captură pentru homarul norvegian în Golful Biscaya, începând cu anul viitor. În același timp, au fost stabilite reduceri ale limitelor pentru limba-de-mare comună în estul și vestul Mării Baltice, măsură menită să protejeze stocurile considerate vulnerabile.

Acordul prevede și posibilitatea ca navele de pescuit să obțină zile suplimentare de activitate dacă adoptă practici mai sustenabile. Această condiționare urmărește încurajarea unor metode de pescuit cu impact redus asupra mediului marin.

Ministrul danez al pescuitului, Jacob Jensen, care a coordonat discuțiile, a declarat că acordul reflectă un echilibru între recomandările științifice și necesitatea protejării stocurilor de pește vulnerabile.

Potrivit acestuia, înțelegerea ține cont atât de sustenabilitate, cât și de interesele economice ale comunităților dependente de pescuit din statele membre.