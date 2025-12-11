România își consolidează poziția în peisajul energetic european printr-o serie de proiecte strategice prezentate în cadrul forumului Rebuilding Ukraine, organizat de New Strategy Center. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că ultimele săptămâni au adus discuții intense cu partenerii din Comisia Europeană, Austria și Ungaria, cu obiectivul de a grăbi implementarea unor investiții care vor modela securitatea energetică a României și a întregii regiuni pentru următoarele decenii.

Ministrul a arătat că tema centrală a discuțiilor a fost interconectarea Austria–Ungaria, despre care a spus că va reprezenta o schimbare majoră pentru România. Potrivit acestuia, această conexiune va deschide accesul la o piață energetică europeană mult mai extinsă, cu prețuri mai competitive și o flexibilitate sporită în utilizarea resurselor.

El a menționat că proiectul, anunțat deja împreună cu comisarul european Dan Jørgensen la București, va beneficia de fonduri europene în valoare de aproximativ 30 de miliarde de euro, orientate către modernizarea și extinderea infrastructurii energetice.

„Astăzi, la forumul Rebuilding Ukraine organizat de New Strategy Center, am prezentat rezultatele ultimelor săptămâni de negocieri cu partenerii din Comisia Europeană, Austria și Ungaria pentru a accelera proiectele care dezvoltă România şi întreaga regiune pentru următoarele decenii. România se va conecta cu adevărat la piața europeană de energie. Am discutat, împreună cu partenerii austrieci și ungari, una dintre problemele istorice din regiune. Interconectarea Austria–Ungaria oferă României acces la o piață energetică mai mare, cu prețuri mai mici și flexibilitate crescută. Este o schimbare de paradigmă, pe care am anunțat-o împreună cu comisarul european DanJørgensen la Bucureşti şi care va angrena fonduri europene de 30 de miliarde de euro”, a transmis ministrul Energiei pe pagina sa de Facebook.

Totodată, Bogdan Ivan a subliniat că Proiectul Neptun Deep intră într-o etapă decisivă, afirmând că această investiție offshore din Marea Neagră va transforma România într-un furnizor regional de securitate energetică.

Ministrul a transmis că gazul extras va acoperi atât necesarul intern al populației și economiei, cât și exporturi către statele vecine, consolidând rolul României în piața regională. Integrarea țării în Coridorul Vertical — ruta strategică de distribuție a gazelor și LNG-ului american, din Grecia până în Austria, este, în viziunea sa, un pas suplimentar spre creșterea flexibilității și echilibrului pieței energetice.

Bogdan Ivan a evidențiat că România își construiește viitorul energetic prin proiecte de amploare și prin parteneriate solide la nivel regional, având ca obiectiv o țară sigură, bine conectată și competitivă în Europa.

„Neptun Deep intră într-o etapă decisivă. Este proiectul care va transforma România într-un furnizor de securitate energetică pentru întreaga regiune. Vom livra gaz românesc pentru casele românilor, pentru industrie și economie, și vom exporta surplusul vecinilor noștri. În plus, integrarea României în Coridorul Vertical, o rută strategică de aprovizionare cu LNG american din Grecia până în Austria, înseamnă mai mult gaz, mai multă flexibilitate și soluții reale pentru a echilibra piața regională. România îşi construiește viitorul energetic şi parteneriatele cu vecinii prin proiecte de anvergură și cu o viziune clară: o țară sigură, bine conectată și competitivă în Europa!”, a mai scris Bogdan Ivan în mesajul său.

Reamintim că, în urmă cu câteva zile, premierul Ilie Bolojan a transmis că este pregătit un memorandum între guvernele României și Ungariei pentru extinderea capacității de transport a liniilor electrice dintre cele două state.

El a precizat că Guvernul urmărește asigurarea unei energii sigure și accesibile atât pentru populație, cât și pentru mediul de afaceri, în anii următori.