Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) au pregătit un proiect de ordin pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 2778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia.

În forma actuală, atribuțiile privind verificarea situației fiscale personale aparțin Direcției generale control venituri persoane fizice din cadrul ANAF, serviciilor de verificări fiscale din cadrul direcțiilor regionale ale finanțelor publice și structurilor de inspecție fiscală persoane fizice din unitățile subordonate acestora.

Prin noul proiect, la articolul 2 va fi introdusă o nouă literă, care adaugă și Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) în lista structurilor competente. Astfel, inspectorii antifraudă vor putea interveni direct în aceste cazuri, fără să mai depindă de alte structuri pentru finalizarea procedurii fiscale.

Totodată, articolul 7 este modificat astfel încât și DGAF să aibă obligația de a pune în aplicare prevederile noului ordin.

Potrivit articolului 117 din Codul fiscal, orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată, sunt impozitate cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate.

Prin decizia de impunere, ANAF stabilește atât cuantumul impozitului datorat, cât și accesoriile, adică dobânzile și penalitățile aferente.

Aceste situații apar atunci când o persoană fizică nu poate justifica proveniența unor sume de bani, a unor achiziții sau a unor venituri descoperite în timpul controalelor fiscale.

Verificarea se face prin metode indirecte de stabilire a veniturilor, prevăzute de Codul de procedură fiscală și aprobate prin Ordinul ANAF nr. 675/2018. Aceste metode permit organului fiscal să stabilească veniturile reale atunci când documentele prezentate nu explică în mod clar sursa banilor.

În referatul de aprobare, ANAF explică faptul că inspectorii antifraudă aveau deja competența de a efectua verificări documentare și de a constata existența unor venituri nejustificate, inclusiv în cazul impozitului pe venit prevăzut la Titlul IV din Codul fiscal.

Problema era că lipsa unei prevederi exprese în Ordinul nr. 2778/2020 îi împiedica să stabilească efectiv impozitul de 70% și să emită decizia de impunere.

Astfel, după control, constatările erau trimise către Direcția generală control venituri persoane fizice, care trebuia să reia analiza, să facă o evaluare de risc punctuală și, eventual, să includă cazul într-un program de verificare a situației fiscale personale.

Această procedură însemna implicarea mai multor structuri pentru aceeași situație fiscală și întârzia recuperarea sumelor suplimentare datorate la bugetul statului.

Instituția arată că procedura actuală creează premisele unei utilizări ineficiente a resurselor instituționale, deoarece mai multe structuri fiscale sunt implicate pentru valorificarea acelorași constatări.

În plus, există riscul ca sumele suplimentare să fie atrase cu întârziere la bugetul statului, mai ales în contextul termenelor de prescripție.

Prin acordarea competențelor directe către Direcția generală antifraudă fiscală, ANAF consideră că va crește capacitatea instituției de a stabili rapid obligațiile fiscale suplimentare și de a recupera mai eficient aceste sume.

Autoritățile susțin că noua procedură va permite valorificarea operativă a constatărilor făcute în timpul controalelor și va reduce blocajele administrative dintre diferitele structuri fiscale.

După finalizarea procedurilor de avizare și aprobarea oficială, ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial, moment din care noile reguli vor putea fi aplicate.

ANAF susține că această modificare este necesară pentru eficientizarea controalelor fiscale și pentru întărirea capacității instituției de a combate veniturile nedeclarate și de a recupera mai rapid sumele datorate statului.

404_proiect

404_referat