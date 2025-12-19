Ford a anunțat o rechemare în service pentru 589 de mașini Puma și Transit Courier fabricate la Craiova, din cauza unei posibile probleme la frânele spate. Mașinile afectate au fost produse între 29 ianuarie și 22 septembrie 2025.

Se pare că la unele mașini șuruburile de la tamburii frânei spate lipsesc sau nu sunt strânse corespunzător. Aceasta poate provoca scurgeri de lichid de frână și, în cazuri grave, blocarea frânei sau a roții în timpul mersului.

Ford va verifica în service-uri autorizate șuruburile și va înlocui piesele care nu respectă standardele. Verificarea este preventivă și gratuită, iar proprietarii mașinilor afectate vor fi anunțați direct. Rechemarea se aplică doar mașinilor fabricate în perioada menționată și nu afectează alte modele sau serii de producție.

Ford Otosan România produce, în prezent, o gamă variată de mașini echipate cu motoare pe benzină, diesel, hibride și complet electrice, incluzând modelele populare Ford Puma, Ford Transit Courier și Ford Tourneo Courier, precum și motorul 1.0 EcoBoost, recunoscut pentru eficiența și performanța sa. Uzina din Craiova funcționează în trei schimburi, atât în secțiile de producție vehicule, cât și în cele de asamblare motoare, și numără peste 6.600 de angajați calificați, contribuind la realizarea unui volum semnificativ de mașini anual.

Compania Ford Otosan, care deține fabrica, are sediul în Turcia și acționari principali Ford Motor Co (40%) și Koç Holding (40%), restul acțiunilor fiind la Bursa din Istanbul. Este a doua cea mai mare companie industrială din Turcia și cel mai mare producător de vehicule comerciale Ford din Europa.

Uzina din Craiova este foarte importantă și produce anual până la 272.000 de vehicule. Aici se fac atât versiuni tradiționale, cât și electrice ale modelelor Puma și Courier. Puma a fost primul model hibrid produs în România, iar versiunea complet electrică Puma Gen-E este pregătită pentru producție. Primele versiuni electrice ale Puma și Courier au început să fie livrate din martie 2025.

În 2022, după preluarea uzinei de Ford Otosan, s-au făcut investiții de 490 de milioane de euro pentru extinderea producției și electrificare. La sfârșitul lui 2024 a fost inaugurată o linie de asamblare a bateriilor, iar o nouă cale ferată directă între Craiova și Istanbul a îmbunătățit transportul vehiculelor.