Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și furnizor important pe piața concurențială, introduce o nouă facilitate digitală destinată clienților casnici și business: formularul unic de contact, disponibil la adresa https://formularunic.hidroelectrica.ro.

O platformă digitală pentru toate solicitările

Formularul unic centralizează toate tipurile de cereri, de la sesizări și contractări, până la modificări contractuale sau alte solicitări. Platforma este structurată pe categorii clare, pentru ca utilizatorii să poată găsi mai ușor opțiunea de care au nevoie.

Clienții primesc automat pe e-mail dovada înregistrării cererii, ceea ce le oferă siguranță și trasabilitate. Termenul maxim de soluționare este de 20 de zile lucrătoare, conform cadrului legal, în funcție de complexitatea solicitării.

Prin digitalizarea acestui proces, compania elimină deplasările la ghișeu și reduce nevoia de documente suplimentare. Totodată, platforma oferă acces direct la formulare, instrucțiuni și informații actualizate prin linkuri integrate.

„Formularul unic a fost creat având în prim-plan nevoile clienților noștri. Ne dorim ca fiecare solicitare să fie tratată cu seriozitate, iar procesul de comunicare să fie cât mai simplu și rapid. Prin această platformă, clienții câștigă timp, transparență și siguranța că cererile lor sunt gestionate eficient”, a declarat Marian Fetița, CFO-ul Hidroelectrica.

Karoly Borbely, CEO-ul Hidroelectrica, a subliniat că lansarea formularului unic se înscrie în strategia de digitalizare a companiei și reprezintă o modalitate prin care aceasta își respectă angajamentul de a fi mai aproape de clienți și de a răspunde rapid solicitărilor lor. El a adăugat că platforma asigură o interfață prietenoasă și ușor de utilizat, contribuind la consolidarea încrederii și la dezvoltarea unei relații durabile cu stakeholderii.

Un pas spre modernizare și servicii la standarde ridicate

Prin această inițiativă, Hidroelectrica își reafirmă angajamentul față de digitalizare și modernizarea proceselor interne, consolidându-și totodată poziția de partener de încredere pentru clienții săi.