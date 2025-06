Din cei șase elevi înscriși, doar cinci s-au prezentat la examen, iar niciunul nu a reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în 2025, înregistrând astfel o rată de promovare de 0%.

Mediile obținute de candidați au fost cuprinse între 3 și puțin peste 5, sub pragul minim de 6 necesar promovării. Această situație face ca Prundu să fie una dintre puținele localități din România cu rezultate atât de slabe la Bacalaureat în acest an, potrivit informațiilor publicate de Cancan.

Rezultatele slabe ale elevilor indică probleme adânci și sistemice în ceea ce privește pregătirea pentru examen. Cu toate acestea, comuna Prundu reprezintă un exemplu pozitiv în ceea ce privește dezvoltarea și atragerea fondurilor europene. În ciuda performanțelor educaționale reduse, comuna a fost remarcată în regiunea de sud a țării pentru numeroasele proiecte europene implementate cu succes.

Primarul localității, Cătălin Corbea, a reușit să transforme comuna prin modernizarea infrastructurii și dezvoltarea unor servicii esențiale pentru locuitori. Printre realizările importante se numără asigurarea apei potabile la robinet, un sistem propriu de salubritate, asfaltarea străzilor, renovarea dispensarului, implementarea reciclării selective și modernizarea căminului cultural. Toate aceste proiecte au fost finanțate din fonduri europene și au contribuit la creșterea calității vieții în comună.

Primarul subliniază că modernizarea străzilor a schimbat atitudinea oamenilor, care acum mențin curățenia și respectă mediul înconjurător, fără a fi nevoie de sancțiuni. Astfel, comuna Prundu este un exemplu de bună practică în dezvoltare locală, dar situația rezultatelor la Bacalaureat arată că mai este mult de lucru în domeniul educației.

„Din momentul în care am început să modernizăm străzile din centrul localităţii, oamenii au înţeles că toate lucrurile care se întâmplă se întâmplă pentru ei, au apreciat lucrul acesta şi dacă o să mergeţi pe străzile din Prundu n-o să vedeţi nimic aruncat anapoda, o să vedeţi curăţenie în faţa proprietăţilor şi să ştiţi că lucrul acesta am reuşit şi l-am făcut fără să dau nicio amendă.”, a spus primarul comunei Prundu pentru Digi24.