Conform inițiativei, elevii din ciclul primar ar trebui să evite folosirea telefoanelor după ora 21:00, iar cei din clasele mai mari după ora 22:00. Autoritățile locale argumentează că reducerea expunerii la ecrane în timpul serii contribuie la un somn mai odihnitor și la reducerea dependenței de tehnologie în rândul copiilor și adolescenților.

Propunerea a fost intens comentată pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au considerat-o imposibil de aplicat. Mulți au remarcat că două ore nu sunt suficiente nici pentru activități obișnuite, cum ar fi vizionarea unui film sau citirea unei cărți digitale.

„Le înțeleg intenția, dar o limită de două ore e imposibilă”, a scris un utilizator pe rețeaua de socializare X. ”În două ore nu pot nici măcar să citesc o carte sau să mă uit la un film” pe telefon, s-a plâns un alt internaut.

Alte voci au susținut că astfel de decizii ar trebui să rămână la latitudinea familiilor și nu să fie impuse de o autoritate locală, chiar și sub formă de recomandare.

În fața criticilor, autoritățile din Toyoake au precizat că recomandarea nu va fi însoțită de sancțiuni. Proiectul recunoaște că telefoanele mobile sunt instrumente indispensabile în viața cotidiană, dar atrage atenția asupra necesității unei utilizări responsabile. În cazul în care va fi adoptată, propunerea ar urma să intre în vigoare în octombrie.

Măsura nu este singulară. În anul 2020, regiunea Kagawa a introdus recomandări prin care copiii nu trebuiau să petreacă mai mult de o oră pe zi la jocuri video în timpul săptămânii și maximum o oră și jumătate în weekend. Tot atunci au fost stabilite ore limită pentru folosirea telefoanelor mobile, diferențiate în funcție de vârstă.

Un studiu realizat de Agenția niponă pentru copii și familie arată că adolescenții japonezi stau în medie peste cinci ore zilnic pe internet în timpul săptămânii.

Această realitate evidențiază decalajul dintre comportamentul actual al tinerilor și recomandările autorităților, explicând de ce astfel de inițiative generează atât opoziție, cât și dezbatere publică.

Cercetările medicale și psihologice confirmă legătura dintre utilizarea îndelungată a telefoanelor și o serie de probleme de sănătate. Lumina albastră emisă de ecrane afectează producția de melatonină, hormon esențial pentru inducerea somnului, ceea ce duce la insomnie sau odihnă de slabă calitate.

Timpul excesiv petrecut online este asociat cu dificultăți de concentrare, anxietate crescută și risc mai mare de depresie, în special în rândul adolescenților. Studiile arată că expunerea îndelungată la ecrane reduce activitatea fizică zilnică, favorizând obezitatea și problemele cardiovasculare.