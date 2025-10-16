Avocatul a declarat că a fost surprins de modul agresiv în care o societate de administrare a acționat împotriva unor proprietari restanțieri. El a explicat că în somațiile transmise se fac referiri directe la executare silită, sechestru asigurător și colaborarea cu furnizorii de utilități pentru sancționarea proprietarului, ceea ce depășește cadrul legal.

Potrivit lui Gelu Pușcaș, astfel de notificări sunt ilegale pentru că administratorul nu are competența de a iniția măsuri asigurătorii sau executări silite fără o hotărâre judecătorească definitivă. El a subliniat că aceste proceduri pot fi făcute doar de un executor judecătoresc, în baza unui titlu executoriu.

„Am rămas surprins de agresivitatea și modalitatea de acțiune a unei societăți de administrare față de proprietarii cu restanțe. Această societate emite somații de plată, somații în care menționează că: – vor începe executarea silită a proprietarului;

– că vor pune sechestru asigurător pe bunurile proprietarului;

– că vor atrage și furnizorii de utilități să ia măsuri împotriva proprietarului. O astfel de abordare, după părerea mea, este dincolo de prevederile legale pe de o parte, iar pe de altă parte executarea silită și/sau instituirea de măsuri asigurătorii nu pot fi realizate, de măria sa administratorul, fără a exista un titlu, adică o hotărâre definitivă”, a declarat acesta într-o postare pe Facebook.

Juristul a mai precizat că este neclar în baza cărei împuterniciri astfel de societăți se erijează în reprezentanți ai asociațiilor de proprietari. El consideră că este greu de crezut că un proprietar informat ar putea mandata un administrator să facă „orice fel de demers dorește, oricând și împotriva oricui”, pe cheltuiala asociației.

Pușcaș a atras atenția că o astfel de atitudine este „extrem de gravă” și că organele de conducere ale asociațiilor ar trebui să se autosesizeze, mai ales când administratorii emit documente care pot fi interpretate ca amenințări sau ca uzurpare de competență.

„Mai mult, această societate se erijează în reprezentantul asociației, fără să fi menționat în baza a ce acționează de o astfel de manieră, în numele și pe seama asociației. îmi este greu să cred că vreun proprietar informat ar putea mandata un astfel de administrator a face orice fel de demers dorește, pe banii și resursele asociației, în orice fel de condiții și oricând, împotriva oricărui proprietar. Este extrem de grav unde s-a ajuns, fiind lăsată o astfel de societate să zburde pe câmpii, pe banii proprietarilor. Este extrem de grav că cineva poate transmite o astfel de notificare, cu un astfel de conținut, în care se face trimitere la executare silită și la măsuri asigurătorii, în condițiile în care procedural, fără a avea o hotărâre definitivă nu se poate realiza o executare silită. Este extrem de grav că acest administrator a redactat acea notificare ca și cum ar putea realiza executarea silită și pune măsurile asigurătorii imediat, de la sine putere și că ar avea o astfel de abilitare legala. Niciodată și în nicio situație administratorul nu poate face așa ceva. Este extrem de grav că un administrator are o astfel de poziție scrisă în raport cu proprietarii și organele de conducere ale respectivelor asociații nu se sesizează. Acel administrator menționează în notificare și asociația de proprietari, ceea ce o face “complice” la un astfel de comportament”, a mai spus Pușcaș.

Avocatul a explicat că, indiferent de situație, recuperarea datoriilor trebuie să urmeze procedurile prevăzute de lege, care pot fi mai lente, dar asigură respectarea drepturilor proprietarilor. Aceste etape includ somația formală, acțiunea în instanță și, ulterior, executarea silită prin organele competente.

El a subliniat că niciun administrator nu poate derula aceste proceduri pe cont propriu și că notificările redactate ca și cum executarea s-ar putea face imediat sunt nelegale și înșelătoare.

„Pentru restanțieri există proceduri reglementate, că ne place sau nu ne place, care durează, dar care sunt prevăzute de lege și altfel nu se poate”, a transmis Gelu Pușcaș.

În final, Gelu Pușcaș a transmis că președinții de asociații care tolerează un astfel de comportament poartă o răspundere directă. El a recomandat ca aceștia să se documenteze și să înțeleagă limitele mandatului acordat administratorilor, menționând volumul său „Președintele asociației. Ghid teoretic și practic”, care explică obligațiile și răspunderea legală a acestor funcții.