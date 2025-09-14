Aceste 3 semne zodiacale nu și vor uita niciodată foștii parteneri. Dar, anumitor semne zodiacale, ideea de a nu mai intra niciodată în contact cu fostul partener, fie și cu un mesaj pe telefon, nu le surâde deloc.

Cu excepția cazului în care despărțirea a fost deosebit de traumatizantă, preferă să lase o ușă maăcar puțin deschisă partenerilor din trecut. Unii ajung chiar până la a rămâne, mai departe, buni prieteni.

Dacă Scorpionilor le place să treacă totul la capitolul ”pierderi”, iar Leii nu vor uita niciodată cine i-a rănit, alți nativi ai zodiacului sunt puțin mai puțin stricți după ce o relație se termină.

Unii vor păstra numărul fostului partener de dragul trecutului, conform Bustle.

Între timp, alte semne ale zodiacului speră, în secret, să reaprindă flacăra iubirii cu fostul partener și fac tot ce ține de ele.

Iată care sunt, conform astrologilor, cele trei zodii care nu-și pot uita foștii parteneri, lăsând loc unei posibile împăcări.

Orice Balanță se va lupta cu ea însăși să păstreze numărul de telefon al unui fost partener și totul se datorează planetei lor conducătoare, Venus. Acest corp ceresc iubitor este ceea ce îi ajută să se simtă foarte apropiați și conectați cu oamenii la care au ținut.

Adăugați aici energia semnului lor de aer și veți avea un semn care prosperă prin crearea unui cerc social masiv. Balanțele știu să-și facă prieteni și includ foști parteneri în acea linie. Odată ce cineva intră în viața Balanței, îi place să-l țină acolo pentru totdeauna.

În loc să închidă definitiv o ușă după o despărțire, o Balanță e mai mult decât dispusă să exploreze alte posibilități, chiar dacă înseamnă doar să trimită mesaje la fiecare două luni sau să arunce ocazional un like pe Instagram.

Ca semn reprezentat de balanța justiției, Balanța evită cu orice preț despărțirile dezordonate, preferând în schimb să păstreze liniștea și să treacă prin orice neînțelegeri. Dacă au rămas în relații proaste cu un fost, nu vor avea pace până nu vor putea vorbi din nou.

În timp ce celorlalte semne de apă, Racul și Scorpionul le place să se protejeze după o despărțire, un nativ in Pești va urî ideea de a rupe legăturile cu un fost, chiar dacă știe că ar trebui să facă asta.

Ca semn de apă guvernat de Neptun, Peștii preferă să se îndepărteze de foștii lor iubiți, aproape într-un mod poetic. Își vor aminti vremurile bune, își vor verifica telefonul pentru mesaje pierdute și vor uita rapid motivele pentru care s-au despărțit.

Peștii sunt foarte iertători, ceea ce înseamnă că sunt întotdeauna deschiși să reaprindă o poveste de dragoste. Mulți vor spera că fostul partener se va schimba, va învăța o lecție sau se va maturiza. Fără contact, nu ar putea să vadă niciodată dacă dorințele lor s-au împlinit.

Imediat după o despărțire, un nativ Pești s-ar putea să treacă cu degetul peste butonul „Ștergere” de pe telefon, dar în cele din urmă va decide să mențină acea ultimă linie de conexiune vie. Din fericire, Peștii sunt capabili să meargă mai departe, pe măsură ce amintirile lor se estompează.

În timp ce unele semne nu mai vor niciun contact cu fostul iubit, ca o modalitate de a-și proteja emoțiile, nativul din Vărsător nu va fi deranjat să treacă prin efortul de a șterge numărul de telefon al fostului partener.

Odată ce o relație se termină, tind să-și continue ziua ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și adesea le este ușor să-și revină rapid.

Ca semn de aer social, Vărsătorii au o mulțime de oameni pe care știu că se pot sprijini și îi pot ajuta să treacă printr-o despărțire, fără să experimenteze un impact emoțional prea mare. S-ar putea chiar să aibă o nouă întâlnire programată pentru aceeași seară.

Unora le place să păstreze numerele foștilor parteneri, astfel încât să le poată trimite mesaje, la întâmplare, când se plictisesc. Deoarece nu țin ranchiună, Vărsătorii sunt deschiși să vorbească cu foștii iubiți sau chiar să devină prieteni foarte buni.