Cei care intenționează să-și înnoiască buletinul trebuie să cunoască noile condiții. Din cauza cerințelor de securitate și a riscului de falsificare, actele vechi nu mai sunt considerate sigure. Cartea de identitate simplă nu mai este recunoscută ca document de călătorie în statele Uniunii Europene, iar autoritățile recomandă înlocuirea acesteia.

Persoanele care se deplasează des în străinătate trebuie să aleagă noul tip de document. Varianta clasică nu poate fi folosită la trecerea frontierelor, iar posesorii riscă să fie opriți. Noile reguli sunt aplicate treptat, dar respectarea lor este obligatorie pentru exercitarea dreptului la libera circulație, spun cei de la Antena 3.

Reprezentanții instituțiilor precizează că actele trebuie să respecte normele impuse de Comisia Europeană.

„Actele de identitate emise cetăţenilor români trebuie să respecte standardele europene pentru a se permite exercitarea dreptului la libera circulaţie pe teritoriile statelor membre. În aceste condiţii, cartea electronica de identitate a fost proiectată să corespunda standardelor europene ce impun existenţa unui suport de stocare electronic”, a declarat Claudiu Giulescu, şef Direcţia de Evidenţă a Populaţiei.

Noul buletin nu este doar un document necesar pentru călătorii, ci și un instrument modern de protecție a datelor. Cetățenii care îl dețin beneficiază de o securitate sporită împotriva furtului de identitate, datorită cipului integrat. Acesta permite accesul la servicii precum semnătura electronică și oferă mai multă flexibilitate în gestionarea informațiilor personale.

Un alt beneficiu important este posibilitatea de a schimba adresa de domiciliu fără a înlocui documentul. Măsura reduce birocrația și economisește timp, fiind apreciată mai ales de cei care se mută frecvent. În plus, noul act de identitate poate fi obținut gratuit de către persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani, ceea ce încurajează adoptarea acestui sistem modern.

Autoritățile menționează că protecția datelor este prioritară. Cipul integrat oferă un nivel ridicat de securizare, iar informațiile personale sunt stocate în conformitate cu reglementările europene. Pentru cei care își desfășoară activitatea online sau semnează documente la distanță, acest buletin aduce un avantaj suplimentar prin compatibilitatea cu instrumentele digitale.

Chiar dacă documentele fără cip vor fi eliminate treptat, există o perioadă de tranziție. Buletinele tipărite începând cu anul 1997 pot fi folosite ca documente de călătorie până la data expirării lor sau cel târziu până în 2031. După acest termen, accesul în țările Uniunii Europene va fi permis doar cu documentele electronice.

În prezent, interesul pentru noile buletine crește constant. În doar 30 de zile, peste 40.000 de cetățeni români au optat pentru cartea de identitate cu cip. Aceasta este momentan gratuită, dar autoritățile anunță că din iulie 2026 costul pentru eliberarea documentului va fi de 68 de lei.

Schimbările nu se limitează doar la actele de identitate interne. Și pașapoartele vor fi modificate pentru a respecta noile standarde de securitate. Din 15 septembrie, pașapoartele simple temporare vor include un cod QR semnat digital, menit să sporească protecția datelor și să prevină falsificarea documentelor.