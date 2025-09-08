Reprezentanții platformei RCA în Rate au oferit mai multe informații. Potrivit acestora, numărul solicitărilor pentru acest tip de plată a crescut semnificativ în ultimele luni. Tot mai mulți șoferi caută metode prin care să împartă costul poliței, unii fiind dispuși să apeleze chiar la credite cu dobândă doar pentru a nu rămâne neasigurați.

Conform platformei, plata integrală a devenit opțiune foarte dificilă pentru mulți. Aceasta obișnuia să fie cea mai populară opțiune în trecut, însă suma depășește posibilitățile oferite de salarii sau pensii în momentul de față.

Platforma indică faptul că interesul pentru plata eșalonată s-a dublat față de anul trecut, iar trendul este în continuă creștere. Șoferii se orientează către soluții diverse, de la carduri de cumpărături cu rate fără dobândă, până la credite speciale pentru a-și achita asigurarea.

„Oamenii caută orice variantă de plată eșalonată. Am primit inclusiv e-mailuri de la clienți care întreabă dacă pot încheia polița prin credit, chiar și cu dobândă, doar să nu rămână neasigurați”, au explicat oficialii platformei.

Trebuie menționat că deficitul bugetar uriaș a determinat autoritățile să majoreze TVA-ul de la 19% la 21%, măsură ce a declanșat un val de scumpiri în aproape toate domeniile, de la alimente până la servicii. Mai mult, majorarea rovinietei și taxele tot mai ridicate au complicat viața șoferilor tot mai mult.

Din fericire, există soluții accesibile pentru cei care nu mai pot achita integral polița. De exemplu, plata poate fi realizată prin cardurile de cumpărături ce permit împărțirea sumei pe mai multe luni. În unele cazuri, acest lucru poate fi realizat fără dobândă. De asemenea, anumite instituții financiare oferă posibilitatea achitării asigurării în tranșe fixe, pentru a reduce presiunea asupra bugetului lunar.

Amintim că circulația fără Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) atrage consecințe grave. În cazul producerii unui accident, despăgubirile revin integral șoferului vinovat, iar sumele pot depăși valoarea autoturismului. Pe lângă acest risc, lipsa asigurării aduce și amenzi semnificative. O altă sancțiune este reținerea certificatului de înmatriculare.