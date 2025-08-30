Primul pas după orice accident este să verifici dacă există persoane rănite. În caz de vătămări, trebuie să suni imediat serviciile de urgență. Dacă nu există răni, poți continua cu pașii următori.

Un alt aspect important este că trebuie să rămâi calm și să securizezi locul accidentului. Oprește vehiculul în siguranță, activează avariile și, dacă este posibil, semnalizează zona cu triunghiuri reflectorizante.

Evită schimbul de replici aprinse și nu recunoaște vinovăția verbal înainte de a evalua situația. De asemenea, este obligatoriu să notezi datele celuilalt participant:

Numele și prenumele;

Adresa și numărul de telefon;

Datele de înmatriculare ale vehiculului;

Compania și numărul poliței de asigurare.

Dacă ambele părți sunt de acord că accidentul este minor, se poate întocmi un document de constatare amiabilă de accident auto. Acesta este un document oficial care poate fi folosit pentru soluționarea daunelor la asigurare.

La completare trebuie să urmezi următorii pași:

Descrie clar circumstanțele accidentului, fără a exagera sau interpreta;

Marchează pe schiță locul și modul impactului;

Semnează împreună cu celălalt șofer.

Totodată, este recomandat să faci poze cu:

Poziția mașinilor;

Daunele vizibile;

Semnalizarea rutieră și marcajele.

Aceste dovezi vor fi utile în cazul în care apare o dispută sau pentru procesarea daunelor la asigurare.

După completarea documentului de constatare amiabilă, contactează asiguratorul tău RCA cât mai curând posibil. Trimite toate documentele, fotografiile și eventualele declarații suplimentare. Asigură-te că respecți termenele prevăzute în polița de asigurare. Mai mult, trebuie anunțată poliția în cazul în care:

Există vătămări;

Celălalt șofer refuză să semneze documentul de constatare amiabilă;

Există suspiciuni de conducere sub influența alcoolului sau a drogurilor;

Există neînțelegeri privind vinovăția.

Ulterior, poliția va întocmi un proces-verbal, care poate fi folosit ulterior pentru soluționarea daunelor. Amintim că persoanele implicate în accident nu trebuie să părăsească locul acestuia fără acordul celuilalt șofer sau fără a anunța autoritățile.

Există mai multe diferențe care trebuie luate în considerare pentru a nu încurca un accident ușor cu unul grav. În primul rând, nu sunt victime sau persoane rănite, iar singurele pagube sunt cele materiale ale vehiculelor implicate.

De asemenea, vehiculele trebuie să fie deplasabile. În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate, trebuie să anunți Poliția Rutieră. Ulterior, autoritățile vor întocmi un proces verbal de constatare sau documentele necesare instrumentării unui dosar penal.

Șoferii se pot folosi de mai multe instrumente pentru a beneficiu de un ajutor în cazul accidentelor ușoare. Un astfel de instrument este aplicația „Amiabila”, care înlocuiește cu un instrument mult mai facil vechiul formular de constatare amiabilă.

Cei zece pași care trebuie urmați pentru utilizarea acesteia sunt următorii:

Descarcă aplicația pe telefonul mobil. Primul pas este să descarci gratuit aplicația din Google Play Store sau App Store direct pe telefonul mobil;

Trebuie să creezi un cont de utilizator în aplicație;

Ține evidența constatărilor pe termen lung. Constatările au rubrică separată, unde poți urmări istoricul propriu sau de unde poți crea oricând o nouă constatare amiabilă cu butonul „Adaugă Constatare”;

Completarea datelor personale. Aplicația integrează un sistem de recunoaștere a textelor din documente scanate;

Completarea datelor referitoare la momentul accidentului. Amiabila dispune de localizare exactă prin GPS și autocompletarea adresei unde s-a petrecut accidentul, în cazul în care nu știi adresa;

Selecția daunelor provocate. Pentru a descrie cât mai obiectiv accidentul, ai posibilitatea de a selecta direcția impactului cât și avariile suferite;

Construiește circumstanțele accidentului. Împrejurările selectate de tine influențează individual construcția schițelor și oferă participanților la accident ocazia de a își exprima punctul de vedere. Rezultatele și fotografiile de la locul accidentului contribuie la stabilirea vinovăției;

Completarea datelor vehicului B. Conducătorul vehiculului B trebuie sa parcurgă același proces pe care l-a parcurs și vehiculul A, pe același telefon pentru a contribui la desenarea schiței împreună;

Crearea schiței accidentului. În funcție de circumstanțele selectate de ambii conducători, aplicația selectează 3 dintre cele mai probabile circumstanțe în care accidentul ar fi putut să se întâmple;

Trebuie să semnezi și să trimiți documentele asiguratorilor. În cazul în care ce participanții sunt de acord cu circumstanțele create în urma procesului de înregistrare, este nevoie de semnătura ambelor părți implicate.

Dezvoltatorii aplicației oferă și următorul videoclip de instruire.