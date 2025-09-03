Mihai Fifor a explicat că diferența dintre „heirupism” și profesionalism se reflectă în modul de abordare a reformelor: în timp ce unele reforme sunt făcute doar de dragul imaginii sau prin distrugere, PSD promovează reforme gândite și aplicate în beneficiul oamenilor, prin dialog și soluții adaptate realității din teren.

El a subliniat că Planul de reformă administrativă prezentat de președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Cotroceni, contrazice dezinformările recente și demonstrează că PSD nu blochează reforma, ci propune o abordare alternativă, mai eficientă și mai coerentă decât „reforma pe genunchi” a lui Bolojan.

„Cam așa arata diferența dintre heirupism și profesionalism, dintre a face reformă cu cap și a face reformă de dragul imaginii, dintre a construi și a demola cu orice preț. Barda poate și trebuie înlocuită cu dialogul, cu soluțiile aplicate pe realitatea din teren, soluții în favoarea oamenilor, nu împotriva lor. Pentru că asta înseamnă de fapt politica PSD. Planul de reformă administrativă prezentat de Sorin Grindeanu, președintele PSD, la Cotroceni a demontat întreaga dezinformare din ultimele zile. Nu doar că PSD nu blochează reforma administrativă, dar propune o soluție alternativă, mai eficientă, mai coerentă și cu rezultate reale decât „reforma pe genunchi” a lui Bolojan”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit deputatului PSD, concedierile nu pot fi considerate reforme și că reducerea posturilor nu trebuie să ducă la diminuarea serviciilor oferite cetățenilor. El a subliniat că eficiența administrativă înseamnă furnizarea de servicii mai bune la costuri mai mici, prin debirocratizare, digitalizare, comasare și partajare, și nu prin concedieri. Reforma, a mai spus el, trebuie realizată cu rațiune, nu „cu toporul”.

„Concedierile nu pot fi numite reforme. Tăierea de posturi nu trebuie să însemne și tăierea de servicii. Eficiența administrativă nu înseamnă să dai oamenii afară, ci să oferi cetățenilor servicii mai bune, la costuri mai mici – prin debirocratizare, digitalizare și prin comasare și partajare. Reforma se face cu cap, nu cu toporul”, a afirmat el.

Mihai Fifor a afirmat că PSD propune:

Audit funcțional pe date reale, nu pe improvizații.

Menținerea serviciilor pentru cetățeni, inclusiv în localitățile mici.

Reduceri corelate cu digitalizarea și debirocratizarea.

Centre intercomunale și comasări voluntare pentru reducerea costurilor.

Instrumente legale pentru primari: păstrează oamenii eficienți, sancționează ineficiența.

Criterii clare pentru reduceri:

raport funcționari/locuitori, cu prag minim în comunele mici;

protejarea echipelor care atrag fonduri europene;

digitalizare înainte de disponibilizare;

reduceri acolo unde birocrația e redundantă;

protejarea comunităților vulnerabile social și economic.

Etapizare în 4 faze: 0–2 ani: audit și digitalizare de bază. 3–5 ani: reduceri diferențiate (10–25%), consorții intercomunale. 5–7 ani: stimulente pentru comasări voluntare, reduceri de până la 30% unde există redundanțe. după 7 ani: digitalizare completă și standardizare națională.



Mihai Fifor a afirmat că, spre deosebire de alte formațiuni, PSD se concentrează pe construirea și implementarea de reforme gândite, etapizate și eficiente, realizate în beneficiul cetățenilor și în colaborare cu aceștia.