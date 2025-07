Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lansat duminică un nou semnal de alarmă privind disfuncționalitățile grave din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), la scurt timp după demisia vicepremierului Dragoș Anastasiu și declarațiile acestuia despre lipsa de parteneriat real dintre stat și mediul privat. Nazare afirmă tranșant că abuzurile ANAF nu sunt o noutate și că lipsa reformei a permis perpetuarea unui sistem depășit și ineficient.

Potrivit ministrului, încă de la audierea în Parlament a tras un semnal de alarmă și a cerut ANAF „să nu facă abuzuri, să nu exagereze, să nu înceapă vânătoarea de amenzi date către contribuabil, doar să-şi facă simplist datoria, ci să-şi facă treaba corectă”. Cu toate acestea, schimbările operate la nivelul conducerii instituției nu au dus la o transformare substanțială a comportamentului acesteia.

Direcţiile antifraudă trebuie să fie regionale. Şi după ce am schimbat rând pe rând conducerea Antifraudei Bucureşti, de unde au plecat 9 din 15 şi după care am schimbat conducerea Antifraudei la nivel central, unde din 31 de persoane au plecat 21. Deci s-a schimbat total conducerea”, a explicat Nazare.

Ministrul insistă că „faptul că ANAF este disfuncţional este un lucru despre care am vorbit de la început, din prima zi, încă de la audiere”, acuzând lipsa unei voințe autentice de a moderniza instituția:

„Dacă nu recunoaştem faptul că ANAF este disfuncţional, dacă nu recunoaştem faptul că nu a existat o dorinţă autentică de a reforma instituţia, de a colecta în plus, că suntem mult, nu sub media europeană, sub media regiunii noastre, sub media central-europeană suntem…deci e clar că nu a existat o dorinţă autentică de reformă, nu a existat o dorinţă autentică de a creşte colectarea şi, mai mult decât atât, nu a existat o dorinţă autentică de a face digitalizare”.