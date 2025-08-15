Din cuprinsul articolului Istoria României, în mâinile Google: TVR exportă casete BETA fără transparență

Jurnalistul Dan Andronic a relatat pentru cei de la Evenimentul Zilei că, sub pretextul unei „digitalizări gratuite”, Televiziunea Română ar fi trimis în Germania 10.000 de casete BETA cu imagini din istoria României, fără consultarea autorităților din domeniul patrimoniului. Potrivit acestuia, Ministerul Culturii și Arhivele Naționale nu ar fi fost informate, iar beneficiarul real ar fi Google, care folosește materialele pentru antrenarea inteligenței artificiale.

Andronic a precizat că, în 2024 și 2025, mai multe transporturi discrete cu TIR-uri au expediat casetele către sediul Deutsche Welle din Germania, oficial în cadrul unui parteneriat al European Broadcasting Union cu Google și DW. Neoficial, fiecare casetă conținea fragmente din istoria recentă a României, inclusiv imagini din decembrie 1989, documentare și materiale de actualitate.

Jurnalistul a subliniat că procedura s-a desfășurat fără avize, evaluări oficiale sau transparență. Legea impune obținerea avizului pentru exportul patrimoniului și evaluarea valorii bunurilor culturale de către un expert ANEVAR, însă acestea nu ar fi fost respectate. Evaluarea ar fi fost realizată intern, de Departamentul Economic al TVR, pentru a reduce costurile asigurării transportului, care a fost plătit de TVR.

Materialele ar fi fost convertite în fișiere video și stocate 30 de zile în cloud-ul Google, după care sunt fie șterse, fie accesibile contra cost. Google ar avea acces complet la aceste imagini pentru perfecționarea sistemelor AI, cum ar fi recunoașterea facială și transcrierea automată, în timp ce TVR nu ar beneficia de acces gratuit la aceste unelte. Conform jurnalistului, toate cele 10.000 de casete ar fi fost deja expediate și niciuna nu s-a întors.

„Procesul nu este o restaurare complexă, ci un simplu transfer de pe suport fizic pe fișiere video. TVR poate face asta în propria clădire, cu propriii oameni. Problema reală? Spațiul de stocare digital – pe care Google îl oferă doar temporar. Alte televiziuni au spus NU. România a spus DA. Proiectul a fost prezentat mai multor televiziuni publice și arhive audiovizuale din lume. Doar TVR și televiziunea publică din Cipru au acceptat. Restul au refuzat. FIAT/IFTA, federația internațională a arhivelor de televiziune, a emis un avertisment oficial: acordul este o amenințare pentru patrimoniul cultural. Acest avertisment a ajuns la conducerea TVR înainte de semnarea contractului. A fost ignorat”, spune el.

