Dan Dungaciu consideră că, la momentul actual, România nu înțelege amploarea resetării americano-ruse. În opinia sa, aceasta este noua „grilă de lectură” pentru orice se întâmplă în zonă, inclusiv în Ucraina.

„Dacă noi, în provincialismul nostru, ne uităm la Ucraina ca la elementul care va influența relația dintre Washington și Moscova înseamnă să facem o eroare strategică de evaluare. Și este o mare greșeală. Pentru că niciodată Ucraina nu va rupe relația dintre Washington și Moscova. Cel puțin așa cum au gândit-o cei doi lideri, Trump și Putin, în acest moment. Este vestea proastă pentru regiune”, afirmă specialistul în geopolitică.

Potrivit lui Dan Dungaciu, România este însă într-o fază de negare a acestei realități.

„Ne uităm la Trump și zicem: «azi a vorbit împotriva lui Putin, mâine este pro-Putin…» Pentru că așa este Trump, are opinia lui, a fost performant în showbiz-ul american, este miliardar, a reușit să câștige președinția Americii de două ori (…) Ce se întâmplă aici nu are legătură cu psihologia. Are legătură cu resetarea pe care au făcut-o și în funcție de care evaluează Ucraina. Dacă noi ne gândim că Ucraina este centrul lumii și va genera modul în care se aranjează relația dintre America și Rusia, suntem naivi”, a explicat profesorul.

În acest context, România plătește erorile făcute. Iar costurile sunt extrem de mari.

„Resetarea americano-rusă ne lasă cu ochii în soare. Ne-am pus toate cărțile pe Europa, o mare greșeală strategică. Polonezii, de pildă, au un președinte care se va duce la Washington. Este altceva. Noi nu am reușit să construim un triunghi de securitate Varșovia-București-Washington, ceea ce ar fi fost un lucru bun. Acum suntem într-o relație absolut rece cu Statele Unite. Nu avem niciun canal de comunicare real cu SUA. Tot ce se aude la televizor sunt povești”, a punctat Dan Dungaciu.

Potrivit acestuia, marele pericol în prezent este irelevanța strategică spre care se îndreaptă România.

Eroarea istorică făcută de țara noastră prin evaluarea greșită a situației globale are mai multe cauze. Dar cea mai importantă este lipsa unei strategii specifice unei țări mici, care să lase alternative pentru orice situație.

„Acesta este modelul de la periferii, pentru că nu știi niciodată unde pică zarurile. Noi ne-am dus cu obstinație pe o singură variantă. Iar acum ne-am trezit descoperiți. Și nu te poți scoate din apă trăgându-te singur de păr. Încercăm să dăm mesaje în continuare că nu s-a schimbat nimic. «Trump va reveni. Trump îl urăște pe Putin. Trump este cu Europa. Europenii pregătesc strategii de securitate». Să fim serioși! Nu ne-am schimbat discursul pentru că noi credem că dacă nu o facem realitatea nu se schimbă. Dar realitatea s-a schimbat”, a subliniat Dan Dungaciu.

Specialistul în geopolitică a adus în discuție și scenariul unei posibile victorii a lui Vladimir Putin în conflictul din Ucraina.

„O victorie a rușilor sau ceea ce poate fi vândut ca victorie va genera un naționalism în Rusia care ne va face peste câțiva ani să sperăm că Putin va trăi cât mai mult. Va genera un naționalism rusesc pe care Putin a încercat într-o oarecare măsură să îl mai tempereze”, a avertizat Dan Dungaciu.

O ipoteză susținută și de Dan Andronic, care a subliniat că alternativa la Putin este un Putin mai rău, nu unul mai bun.

„Nu vine un democrat în Rusia ca să devină președinte. Nu vine Kasparov. O să vină unul de la FSB care este mult mai rău decât Putin. Mult mai înverșunat și mult mai naționalist”, a punctat jurnalistul.

