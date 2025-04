TVR ne-a oferit posibilitatea să-i vedem pe toți. Dispariția lui George Simion din peisaj, cred că îl va costa. Ideea că este singura dezbatere de acest tip a dus și la o supralicitare a unora din candidați a acestui moment. Ceea ce a stricat ritmul și prestația unora. Cred că dacă am fi avut trei dezbateri cu toți, lucrurile ar fi arătat altfel, scrie jurnalistul Dan Andronic pentru EVZ

Independentul Nicușor Dan a intrat în emisiune cu aura tehnocrată intactă, dar și-a compromis imaginea printr-o gafă greu de explicat. Într-un schimb de replici aprins cu Daniel Funeriu, Dan i-a spus că este irelevant, că doar „patru candidați au șanse reale să ajungă în turul doi”, ceea ce a iritat profund ceilalți participanți.

Deși la final și-a cerut scuze a părut că a făcut-o mai mult forțat de reacția celorlalți. Afirmația sa a transmis aroganță, iar în social media a fost taxată drept lipsă de respect pentru procesul democratic. Un moment în care luciditatea matematică i-a jucat festa politică. Mai putem adăuga la eșecuri și refuzul de a răspunde la întrebarea lui Silviu Predoiu privind numele primilor trei sponsori ai campaniei sale. În rest, a părut mai bine ancorat în subiecte.

Nicușor Dan va rămâne cu imaginea unui personaj rece, deloc empatic, cu câteva obsesii politice. Ceea ce s-ar putea să placă unora.

Victor Ponta a avut o primă apariție consistentă și echilibrată, contrazicând pronosticurile care îl dădeau vulnerabil. Poate că și formatul, cu 10 candidați l-a avantajat. Dar în ciuda tirului încrucișat venit de la Crin Antonescu și Elena Lasconi, fostul premier a rămas calm și a evitat capcanele retorice. A vorbit despre economie și criză economică, ceea ce ceilalți nu au făcut.

Când Antonescu l-a acuzat că este „omul sistemului”, Ponta a replicat sec, dar cu bătaie spre cei 10 ani de inactivitate ai lui Antonescu: „Am făcut greșeli, dar n-am fost niciodată șomer. M-am pus la muncă. Am fost la guvernare, în opoziție, și m-am pus pe treabă, nu pe circ”. A ieșit bine din acest moment tensionat.

„Oamenii știu ce-am făcut ca prim-ministru. Am luat o țară în criză și am reușit să avem grijă de oameni. De fiecare dată, am fost de partea schimbării și acum România merge într-o direcție greșită pentru cetățenii țării. Sistemul politic nu a putut să accepte rezultatul alegerilor, dar putem să mai ieșim o dată din criză. Am făcut multe lucruri bune, am și greșit. Am munci în fiecare zi, nu am fost trântor nicio zi.”