Președintele României, Nicușor Dan, a comentat astăzi, 15 august, întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că dialogul nu este suficient și că un pas esențial ar fi organizarea unei discuții „în trei”, cu participarea Ucrainei.

Șeful statului avertizează că, în ciuda dialogului la nivel înalt, Rusia nu dă semne că își dorește pacea și că orice negociere trebuie dublată de sancțiuni economice ferme.

În premieră după aproape un deceniu, șeful statului nu a participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române de la Constanța. În schimb, Nicușor Dan a ales să petreacă această zi alături de familie, la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, la slujba dedicată Sfintei Fecioare Maria, protectoarea Marinei Române.

Imaginile obținute de Antena 3 îl arată pe președinte alături de soție și copii. De acolo, șeful statului a transmis primul său comentariu legat de întrevederea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

„Întâlnirea de astăzi este de mare interes pentru toată Europa, și cu cât ești mai la est, cu atât e mai importantă această discuție. După cum știți, a fost o întâlnire a europenilor și a aliaților lor: Canada, Turcia au participat foarte promițător la discuția de alaltăieri a Coaliției pentru Voință a participat și vicepreședintele Vance al Statelor Unite. Lucrul bun este că Europa este aliniată cu Statele Unite în acest demers. Asta e partea pozitivă. Pe de altă parte, în tot ce a făcut până acum Rusia nu ne arată vreun semn că și-ar dori pacea”, a declarat Nicușor Dan pentru Antena 3.

Președintele a precizat că și-ar dori o încetare a focului imediat după această întâlnire, însă rămâne sceptic:

„Mi-aș dori foarte mult ca, imediat după această întâlnire, să avem o încetare a focului, dar sunt relativ pesimist. Dacă nu se va întâmpla, orice s-a discutat la aceste întâlniri ale Coaliției pentru Voință trebuie să se concentreze pe a face Rusia să sufere economic, prin sancțiunile occidentale aplicate, astfel încât să înțeleagă că este important să oprească agresiunea și, desigur, vom continua sprijinul pentru Ucraina.”

În opinia sa, un deznodământ just al eventualelor negocieri este greu de obținut în prezent:

„Bineînțeles, am avut 80 de ani de tratate internaționale, pace și, din această cauză, prosperitate. Nu ne putem aștepta, în mod pragmatic, ca Rusia, care a intrat în teritoriul ucrainean, să spună: «Ne retragem și lăsăm totul». Dar o încetare a focului ar fi binevenită pentru toată lumea, precum și garanții de securitate pentru teritoriul rămas Ucrainei.”

„Cam ăsta este punctul la care suntem acum și, din nou, ar fi foarte important ca, peste o săptămână sau două, să avem o discuție în trei în care să fie prezentă și Ucraina”, a mai spus șeful statului.

Întrebat despre implicațiile momentului în contextul alegerilor europene, președintele a afirmat:

„Noi, din fericire, nu suntem vecini direcți cu Rusia, dar, pe de altă parte, avem un război hibrid, pe care îl vedem și nu îl vede doar România. L-am văzut în alegerile din Germania, îl vedem în multe țări europene, îl vedem în Republica Moldova, cu atât mai puternic cu cât se apropie alegerile parlamentare de la sfârșitul lui septembrie. Este clar că Rusia este agresivă cu Europa și încearcă să intervină inclusiv în alegeri, astfel încât să obțină guvernări care să-i fie favorabile. Faptul că Ucraina rezistă înseamnă că noi suntem mai departe de acest pericol și aceasta este rațiunea pentru care România, împreună cu toate țările europene, a ajutat Ucraina.”

Referindu-se la siguranța României, șeful statului a adăugat:

„Din fericire, multe țări au conștientizat pericolul, iar țări mai bogate decât România au contribuit mult mai mult decât noi, în special din vestul Europei. Din fericire, Ucraina rezistă, iar economia Rusiei este sub mare presiune. Deci nu se pune problema unui pericol iminent pentru România, în momentul de față. Aceasta este vestea pe care trebuie să o transmitem românilor. Numai că, fără tot sprijinul pe care toată lumea l-a acordat Ucrainei, astăzi Rusia ar fi vecină cu România. Asta trebuie să înțeleagă oamenii.”

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin se desfășoară peste câteva ore în Alaska, în contextul în care președintele american insistă pentru un acord de încetare a focului. Deși Volodimir Zelenski nu a fost invitat, Trump a declarat că va organiza o întâlnire și cu liderul ucrainean dacă discuțiile cu Putin vor avea un rezultat pozitiv. Nici alți lideri europeni nu sunt prezenți la summit, însă, cu două zile înainte, președintele SUA a organizat o videoconferință cu liderii europeni și aliații lor.