Recent, în spațiul public a apărut o serie de reacții puternice, stârnite de lipsa României de la o conferință restrânsă, concentrată pe situația din Ucraina, la care au participat Donald Trump și J.D. Vance.

„De ce nu a fost România prezentă?”, „Țara noastră nu contează!” „Uite Polonia, uite Finlanda!” au fost doar câteva dintre mesajele exprimate, aparent, de cei care susțin o implicare mai activă a României.

Răspunsul la această întrebare este de fapt foarte clar și direct. Conferința restrânsă a reunit doar statele care și-au exprimat în mod explicit disponibilitatea de a trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, printre care se află Polonia, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia și Germania.

În schimb, liderii români, printre care Nicușor Dan și Ilie Bolojan, au subliniat constant că România nu va trimite trupe militare pentru un astfel de efort. Astfel, alegerea de a participa doar la reuniunea extinsă a celor 26 de țări, și nu la conferința restrânsă, reprezintă o consecință firească și consecventă a poziției oficiale a României.

Un element care ridică semne de întrebare este incoerența criticilor. Până de curând, anumite voci îi acuzau cu fermitate pe liderii României, în special pe Nicușor Dan, că ar intenționa să trimită tineri în armată. Aceeași grupare, care anterior se opunea categoric oricărei implicări militare, critică acum România pentru neparticiparea la o conferință restrânsă, al cărei subiect central era exact trimiterea de trupe.

Chiar și cel mai experimentat analist de politică externă ajunge să fie derutat, notează EVZ.

Această incoerență evidențiază fie o ipocrizie, fie o lipsă de consistență în discursul public, transformând o dezbatere serioasă despre politica externă într-un prilej de atacuri politice lipsite de rațiune. În loc să se analizeze cu atenție complexitatea deciziilor statului, se recurge la o retorică zgomotoasă și fără fundament.

În altă ordine de idei, președintele României, Nicușor Dan, a participat miercuri după-amiază la videoconferința „Coaliției de Voință”, un forum internațional dedicat sprijinirii Ucrainei în contextul invaziei ruse. Evenimentul a avut loc într-un moment geopolitic sensibil, la doar două zile înainte de întâlnirea planificată între Donald Trump și Vladimir Putin, considerată de mulți analiști drept un potențial punct de cotitură în conflict.

Înainte de sesiunea online de la ora 17:30, prezidată de cancelarul german Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul britanic Keir Starmer, liderii europeni și oficialii NATO au desfășurat, începând cu ora 15:00 (ora României), o primă rundă de discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la Berlin alături de cancelarul german. La ora 16:00, li s-au alăturat președintele Statelor Unite, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance, aflat temporar în Marea Britanie. Mai multe puteți citi aici.