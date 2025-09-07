Duminică, 7 septembrie, cerul va oferi un eveniment astronomic deosebit: o eclipsă totală de Lună, vizibilă și din România. În timpul acestui fenomen rar, satelitul natural al Pământului va căpăta o nuanță roșiatică spectaculoasă, datorită modului în care lumina solară interacționează cu atmosfera terestră.

Potrivit Observatorului Astronomic din București, eclipsa va fi vizibilă aproape în întregime din țara noastră. Deși fenomenul începe tehnic la ora 18:28, când Luna intră în penumbra Pământului, aceasta nu va fi vizibilă imediat, deoarece la acel moment va fi încă sub orizont. În București, Luna răsare la ora 19:37, deja aflată în faza de eclipsă parțială.

Cea mai spectaculoasă etapă, cunoscută sub numele de totalitate, va avea loc între orele 20:30 și 21:52, cu momentul de maxim atins la ora 21:21. În această perioadă, Luna se va afla destul de jos pe cer, în direcția est-sud-est, iar culoarea sa va varia între portocaliu și roșu intens, în funcție de transparența atmosferei. Această nuanță specială este motivul pentru care eclipsa totală de Lună este adesea denumită „Luna sângerie”.

Pe 7 septembrie, Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București va fi deschis publicului între orele 20:00 și 24:00, oferind ocazia de a urmări direct una dintre cele mai spectaculoase eclipse totale de Lună vizibile din România în această perioadă.

Următoarea oportunitate de a vedea o eclipsă de Lună din țara noastră va fi pe 28 august 2026, însă următoarele eclipse totale, în care Luna intră complet în umbra Pământului, vor avea loc abia pe 3 martie 2026 și pe 31 decembrie 2028, conform datelor Observatorului Astronomic.

Ultima eclipsă totală de Lună a fost vizibilă în noaptea dintre 13 și 14 martie 2025. Aceasta a fost prima după cea din 8 noiembrie 2022, și a putut fi observată, în diferite faze, din mari părți ale lumii: Europa, Asia, Africa, Australia, cele două Americi, dar și din regiunile polare și oceanele adiacente.

Pentru Europa de Vest, a fost vizibilă doar faza parțială a eclipsei – momentul în care Luna începe să fie acoperită de umbra Pământului, dar înainte de intrarea completă în aceasta. În România, eclipsa a putut fi observată doar pentru scurt timp, începând cu ora 06:30, dar s-a încheiat rapid, deoarece Luna a apus înainte de atingerea fazei maxime.

Mecanismul unei eclipse lunare este simplu: atunci când Luna se află în opoziție cu Soarele (adică în faza de Lună Plină), și se aliniază astfel încât să pătrundă în conul de umbră al Pământului, are loc eclipsa. În funcție de cât de adânc pătrunde Luna în acea zonă, eclipsa poate fi totală sau parțială.

Statistic, în fiecare an se produc cel puțin două eclipse de Lună. De-a lungul întregului secol XXI sunt programate 228 de astfel de fenomene: 86 prin penumbră, 57 parțiale și 85 totale. În anii 2009, 2020, 2038, 2056, 2085 și 2096 vor avea loc câte patru eclipse lunare.

Un record a fost înregistrat pe 27 iulie 2018, când totalitatea a durat aproape 1 oră și 43 de minute – una dintre cele mai lungi eclipse totale observate vreodată. Durata maximă teoretică a unei eclipse totale este de 1 oră și 47 de minute.

Pe lângă aspectul lor vizual impresionant, eclipsele lunare sunt și o resursă importantă pentru cercetători. Ele oferă informații despre compoziția și claritatea atmosferei Pământului, nivelurile de poluare, precum și date utile privind comportamentul termic al scoarței lunare în absența razelor solare.