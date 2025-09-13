Din păcate, scrie Realtor, regula nu mai este valabilă, spune inventatorul ei, Bill Bengen. În schimb, el recomandă pensionarilor să plănuiască să cheltuiască 4,7% din economiile lor în primul an și în fiecare an după, ajustând suma pentru inflație.

Pentru proprietarii de case, această mică modificare poate însemna schimbări mari în bugetul lor, în dolari reali, în special pentru cei cu o cantitate semnificativă din averea netă legată de imobiliare.

Pe măsură ce proprietarii pensionari sunt din ce în ce mai împovărați de impozitele pe proprietate, de facturile la utilități în creștere, spațiul de modificare a cheltuielilor ar putea oferi o ușurare.

La începutul anilor 1990, Bengen și-a propus să rezolve o întrebare extrem de simplă care i-a uimit pe pensionari: Cât de mult pot cheltui în siguranță în fiecare an la pensie, pentru a nu rămâne fără bani?

Răspunsul său, cunoscut sub numele de regula 4%, a fost publicat pentru prima dată în Journal of Financial Planning. A devenit rapid un element de bază pentru planificarea pensionării: în primul an de pensionare, retrageți 4% din portofoliu. După fiecare an, retrageți aceeași sumă, ajustată pentru inflație.

Regula a fost construită pe mai multe ipoteze: o pensionare pe 30 de ani cu un sold final de zero dolari, un portofoliu format din 60% acțiuni și 40% obligațiuni și reechilibrare anuală pentru a menține acest mix.

Realitatea financiară de astăzi testează limitele acestor ipoteze, în special pentru proprietarii de case.

Taxele pe proprietate au crescut cu 10,4% în ultimii trei ani, în timp ce primele de asigurări de locuințe sunt de așteptat să crească cu 8% până la sfârșitul anului.

Costurile cu utilitățile au crescut de aproape de două ori mai mult decât inflația. Pentru pensionarii care trăiesc cu retrageri fixe, aceste creșteri pot fi greu de digerat.

Acum, Bengen însuși revizuiește regula. În condițiile actuale ale pieței, el spune că matematica de bază din spatele regulii 4% ar putea să nu mai fie valabilă.

Noua abordare a lui Bengen permite o rată anuală mai generoasă, cu mai multă diversitate și în alocarea activelor. El recomandă acum o combinație mai puțin conservatoare de 55% acțiuni, 40% obligațiuni și 5% numerar și o rată universală de retragere de 4,7%.

El spune că schimbarea vine după decenii de perfecționare a cercetării sale și din propria experiență cu pensionarea. După ce s-a pensionat în 2013, a cheltuit o rată ajustată de 4,5% din economii în primul an. A considerat că cifra este prea conservatorare, deoarece bursa a depășit așteptările. De atunci, el și-a crescut rata personală de retragere la 4,9% pe an.

Diferența de rată a cheltuielilor poate fi substanțială. Luați în considerare soldul mediu 401(k) de la 55 la 64 de aproximativ 272.000 USD. Vechea regulă ar fi permis un buget anual de doar 10.880 USD, dar regula actualizată de 4,7% l-ar crește la 12.784 USD.

Deși este un obiectiv demn de planificat, asigurarea unei vieți de calitate la pensie este la fel de importantă. Noua regulă de 4,7% oferă pensionarilor o soluție ideală: o modalitate de a evita să rămână fără fonduri, asigurând în același timp o calitate bună a vieții.

Regula 4,7% poate oferi mai mult spațiu de maneveră decât predecesoarea sa. Cheltuielile pentru pensii nu sunt statice; fluctuează cu vârsta, starea de sănătate, schimbările stilului de viață și starea locuinței.

Același lucru este valabil și pentru costurile zilnice cu care se confruntă pensionarii; proprietatea, îngrijirea sănătății și chiar performanța pieței de valori se schimbă de la an la an. Ceea ce era sustenabil la începutul anilor 70 poate să nu reziste un deceniu mai târziu, mai ales dacă piețele are performanțe slabe sau apar costuri neașteptate.