Mihai Bendeac este unul dintre cei mai apreciați actori de comedie de la noi din țară. În urmă cu un an, i-a surprins pe toți când a anunțat că părăsește emisiunea iUmor din juriul căreia făcea parte alături de Delia și de Cheloo.

S-a speculat că motivul ar fi fost neînțelegerile pe care le-a avut cu producătorii de la Antena 1. Actorul a dezvăluit însă ce l-a determinat să ia această decizie, mai ales că se bucura de foarte mult succes în cadrul emisiunii.

”Răspunsul este foarte simplu. Și răspunzând la această întrebare, cred că o să răspund și la o sumă de alte întrebări care de-a lungul timpului au fost vizavi de treaba asta.

Ideea e în felul următor: eu am avut o înțelegere foarte clară cu producătorii în momentul în care am început treaba asta, și anume: eu cu voi nu am niciun fel de prietenie, eu nu fac parte din ceea ce se întâmplă în show-ul ăsta, în sensul în care nu suntem o echipă, cum se întâmplă la alte talent-show-uri, de exemplu.

Unde toată lumea este o echipă, unde există o relație între producători și jurați. Vreau să vă spun încă de la început că suntem, hai să nu spunem într-o stare conflictuală, în niciun caz nu facem parte din aceeași echipă, tratez treaba asta ca pe un reality-show și-mi asum că timp de 12 zile, cât durează filmările pentru fiecare sezon, eu trăiesc un reality-show, și atunci, asumându-mi chestia asta…uite, o spun public: eu niciodată nu le-am spus: vă rog eu, treaba aia nu o difuzați!”, a dezvăluit el în cadrul podcastului lui Micutzu.