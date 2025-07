Premierul României a declarat că nu a avut cunoștință despre dosarul în care a fost implicat fostul vicepremier Dragoș Anastasiu. Potrivit lui Ilie Bolojan, Anastasiu i-a propus să demisioneze imediat după apariția informațiilor, însă el a cerut un răgaz pentru analiză.

Bolojan a precizat că nu ia decizii „pe picior” și că preferă să gândească strategic fiecare pas. El a explicat că, în ciuda neplăcerii create, episodul s-a încheiat și că echipa guvernamentală trebuie să rămână unită pentru a produce rezultate.

Un punct central al discursului premierului a fost respingerea categorică a ideii de mită justificată de dificultățile antreprenorilor. Ilie Bolojan a subliniat că, deși înțelege presiunile mediului de afaceri, corupția nu poate fi tolerată.

El a explicat că a trăit și el perioadele dificile din anii ’90 și 2000, dar că „oferirea unor taxe de protecție” nu poate fi acceptată ca soluție. Premierul a spus că sistemele publice care determină astfel de comportamente trebuie reformate din temelii.

În opinia sa, trebuie combătută ideea că mita este singura opțiune în fața unui aparat de stat abuziv. Statul trebuie să ofere reguli clare, echitabile, iar funcționarii corupți trebuie să fie îndepărtați din funcție.

„Nu înseamnă că nu trebuie să tragem niște concluzii după ceea ce s-a întâmplat. Și după descrierea faptelor, și cu toată înțelegerea pe care o am, pentru că și eu am administrat cel puțin o companie mulți ani de zile, și am activat în anii 90, în care am niște ani foarte dificili, chiar am prins și perioada până în 2004, deci știu cum au evoluat lucrurile, în general, darea de mită sau oferirea unor forme de de taxe, dacă aș putea să le spun de protecție, nu le putem încuraja sub nicio formă și nu trebuie, în general, să le acceptăm în nicio situație.

Chiar dacă uneori viața de antreprenor în România i-a pus pe mulți în alegeri foarte dificile, nu o putem încuraja și trebuie să luptăm împotriva unor astfel de situații, în care sisteme publice te pun în situația să faci alegeri foarte dificile. Trebuie să luptăm să nu se mai întâmple astfel de situații”, a mai spus Bolojan.