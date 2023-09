A trecut aproape un an de când Mihai Bendeac a plecat de la Antena 1. Cu toate acestea, încă ține legătura cu unii dintre foștii săi colegi. A făcut însă o gafă atunci când i-a trimis un mesaj unei producătoare TV a trustului.

Mihai Bendeac a anunțat în octombrie anul trecut că va lua o pauză de la televiziune pentru a se axa pe proiectele personale. Asta nu îl împiedică însă să țină legătura cu unii dintre foștii săi colegi.

Printre aceștia se numără și o producătoare TV. Vrând să îi transmită un mesaj cu ocazia aniversării ei, fostul jurat de la iUmor a gafat atunci când a încheiat mesajul de „La mulți ani” cu interjecția „fă”.

După ce a încetat să mai lucreze la Antena 1, la un moment dat s-a speculat că actorul în vârstă de 40 de ani ar dori să colaboreze cu Pro TV. Ei bine, acesta a dezvăluit în cadrul unui interviu că pregătește două pelicule

Iar eu am rolul principal al unui tip care ajunge într-o situație dramatică din punct de vedere financiar și încearcă să se căsătorească cu o fată foarte, foarte urâtă și foarte, foarte rea, dar care e foarte, foarte bogată”, a declarat acesta pentru Cancan .

Vedeta a precizat, totodată, că zvonurile care au apărut în spațiul public, potrivit cărora el ar urma să colaboreze cu PRO TV, sunt false. Deși nu se știe dacă și când va reveni pe micile ecrane, actorul de comedie a spus că a pregătit deja două formate de televiziune.

„Nu are nicio legătură cu PRO TV-ul. Sunt niște detalii despre care nu pot să vorbesc în acest moment. E o pauză binevenită de la televiziune. Momentan, nu mi-e dor, sunt fericit așa.

Între timp, am scris și două formate de televiziune, dar nu am avut chef să le și pun în practică. Am mai multe variante. Le pot trimite și la televiziuni din străinătate, să le cedez franciza, dar și aici, la noi. Dacă vor fi preluate în România, da, voi și apărea în ele”, a explicat el.