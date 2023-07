Mihai Bendeac se bucură de un succes impresionant, mulțumită prezenței sale plăcute și a umorului său. Serialele de comedie în care a jucat au fost pe placul multor telespectatori, iar rolul de jurat din cadrul emisiunii iUmor l-a făcut și mai popular.

Mihai Bendeac se confruntă cu o boală foarte grea

Totuși, Mihai Bendeac se confruntă cu o boală foarte grea: depresia. Actorul spune că această afecțiune este de-a dreptul sinistră. Din fericire, bucuria pe care o aduce oamenilor prin profesia lui îl ajută să-i facă față.

„Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boală asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum”, a spus Mihai Bendeac pe rețelele de socializare.

Mihai Bendeac a ținut să sublinieze că nu este ateu

De asemenea, acesta a subliniat și că nu este ateu. Potrivit actorului, acesta a fost împins de depresie să caute răspunsuri la anumite probleme, iar aceste întrebări l-au dus la fizică, istorie, chimie, filosofie și religie. Concluzia la care a ajuns este următoarea: „divinitatea există”.

„Nu sunt ateu! Din contră. Am studiat cât am putut fizică cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viață m-a împins la întrebări și căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului, consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă. Dar consider, totodată, orice formă de religie că fiind o manipulare jegoasă”, a completat îndrăgitul actor.

Mihai Bendeac a vorbit anterior despre planurile sale

În altă ordine de idei, Mihai Bendeac a vorbit anterior despre planurile sale și surpriza pe care o pregătește pentru fanii lui.

„Sunt într-un turneu cu teatrul. Avem o microstagiune, apoi iau o vacanță de vreo două săptămâni jumate, în care chiar nu vreau să fac nimic. Am tot fost plecați, acum ne întoarcem de la Iași. Mai avem la Timișoara, Târgu Mureș, și opt spectacole la Național. Toate sunt sold-out. Mă refer la ”Desculț în parc”, cel mai nou spectacol al nostru și ne bucurăm de el.

Suntem în pre-producție, momentan cu primul film. Vom merge, însă, în paralel cu ambele. E un fel de film de epocă, prima parodie românească. Subiectul e unul de actualitate, jocurile de noroc, iar eu am rolul principal al unui tip care ajunge într-o situație dramatică din punct de vedere financiar și încearcă să se căsătorească cu o fată foarte, foarte urâtă și foarte, foarte rea, dar care e foarte, foarte bogată”, a povestit actorul.