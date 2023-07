Mihai Bendeac pregătește două filme pentru fanii săi

În prezent, Mihai Bendeac pregătește o surpriză uriașă pentru fanii săi. Este vorba despre două filme pentru care actorul a început deja procesul de pre-producție.

„Sunt într-un turneu cu teatrul. Avem o microstagiune, apoi iau o vacanță de vreo două săptămâni jumate, în care chiar nu vreau să fac nimic. Am tot fost plecați, acum ne întoarcem de la Iași. Mai avem la Timișoara, Târgu Mureș, și opt spectacole la Național. Toate sunt sold-out. Mă refer la ”Desculț în parc”, cel mai nou spectacol al nostru și ne bucurăm de el.

Suntem în pre-producție, momentan cu primul film. Vom merge, însă, în paralel cu ambele. E un fel de film de epocă, prima parodie românească. Subiectul e unul de actualitate, jocurile de noroc, iar eu am rolul principal al unui tip care ajunge într-o situație dramatică din punct de vedere financiar și încearcă să se căsătorească cu o fată foarte, foarte urâtă și foarte, foarte rea, dar care e foarte, foarte bogată”, a povestit actorul de comedie, potrivit România TV.

Mihai Bendeac nu va lucra la PRO TV

Vedeta a precizat, totodată, că zvonurile care au apărut în spațiul public, potrivit cărora el ar urma să colaboreze cu PRO TV, sunt false. Deși nu se știe dacă și când va reveni pe micile ecrane, actorul de comedie a spus că a pregătit deja două formate de televiziune.

„Nu are nicio legătură cu PRO TV-ul. Sunt niște detalii despre care nu pot să vorbesc în acest moment. E o pauză binevenită de la televiziune. Momentan, nu mi-e dor, sunt fericit așa.

Între timp, am scris și două formate de televiziune, dar nu am avut chef să le și pun în practică. Am mai multe variante. Le pot trimite și la televiziuni din străinătate, să le cedez franciza, dar și aici, la noi. Dacă vor fi preluate în România, da, voi și apărea în ele”, a explicat el.

Mihai Bendeac ar fi plecat de la Antena 1 din cauza lui Cheloo

Vă amintim că, în primăvară, Mircea Zara, fost prezentator TV la postul MTV, a dezvăluit motiv real pentru care Mihai Bendeac a decis să plece de la Antena 1. Potrivit spuselor sale, actorul de comedie a plecat de la postul de televiziune din cauza unei dispute aprinse cu Cheloo, colegul său de juriu de la iUmor.

„A văzut că-i patinează chiloții lui Bendeac și l-a luat la bătaie. Să ne înțelegem. Și așa s-a terminat povestea lui Bendeac cu Antena 1 și iUmor, datorită tembelismului lui Cheloo. L-a bătut pe Bendeac efectiv că i s-a părut că lui Bendeac îi patinează chiloții, că e (…). A zis-o și Vancea, dar n-are nici o treabă.

Ce ai tu, Cheloo, cu Bendeac, când sunteți colegi de platou, să-l iei la omor pe ăla. Indiferent de ce ar fi”, a povestit vedeta în cadrul podcastului „LA FILEU” de pe canalul de Youtube „SPEAK”.