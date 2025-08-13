Veniturile operaţionale consolidate realizate în semestrul 1 din 2025 sunt în valoare de 37,21 milioane lei, scădere de 4%, influenţat de evoluţia în revenire a segmentului tranzacţionare si de creşterea cu 8% a veniturilor segmentului post-tranzacţionare®istru. Rezultatul net al Grupului BVB în semestrul 1 2025, profit de 1,48 milioane lei.

În perioada similară a anului 2024, Grupul BVB a realizat un profit net de 8,44 milioane lei.

Cheltuielile operaţionale au fost de 37,70 milioane lei, creştere cu 19% sau 5,94 milioane lei faţă de semestrul 1 2024 generată de creşterea semnificativă a cheltuielilor CCP.RO până la valoarea de 10,30 milioane lei, +5,75 milioane lei faţă de semestrul 1 2024, cheltuieli pentru asigurarea serviciilor de tehnologie şi de personal.

Veniturile operaţionale ale BVB individual în primele şase luni sunt în valoare de 17,86 milioane lei, scădere de 13% comparativ cu semestrul 1 2024 (20,48 milioane lei) determinată de veniturile din tranzacţionare la un nivel mai redus cu 20%, pe fondul unei activităţi de tranzaţionare pe PR de acţiuni sub nivelul perioadei precedente cu 14%, pe fondul unui context politic şi geopolitic nefavorabil în prima parte a anului, dar şi a unui efect de bază din semestrul 1 2024 când lichiditatea în piaţă era la un nivel superior, post-listare Hidroelectrica.

Profitul net al BVB individual în prima jumătate a anului a fost de 660.000 lei, faţă de 8,95 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului anterior, scădere datorată evoluţiei profitului operaţional dar şi a celui financiar, redus semnificativ de pierderea estimată din deprecierea valorii participaţiei BVB în CCP.RO.

Cheltuielile operaţionale ale BVB la nivel individual, în primul semestru al acestui an, au fost de 14,36 milioane lei, nivel similar cu cele din semestrul 1 2024, pe fondul reducerii cheltuielilor variabile, din categoriile Alte cheltuieli operaţionale şi Servicii terţi, în condiţiile în care pentru asigurarea funcţionării infrastructurii BVB este necesară alocarea de resurse conform reglementărilor pieţei de capital.

Totalul activelor la 30 iunie 2025 au înregistrat un nivel similar faţă de decembrie 2024, respectiv o valoare de 131,45 milioane lei, potrivit raportului transmis de BVB.

Datoriile totale însumează 18,36 milioane lei, scădere de 4% generată de reducerea soldului altor datorii faţă de sfârşitul anului 2024.

În ceea ce priveşte evoluţia macroeconomică şi a pieţelor financiare în trimestrul 2 2025, BVB precizează că, într-un context dominat în continuare de incertitudini geopolitice si tensiuni comerciale globale, pieţele de actiuni au traversat un trimestru volatil, cu scăderi în prima parte, urmate de o redresare treptată care a dus la încheierea trimestrului cu evoluţii pozitive.

La nivel local, indicele BET a înregistrat o crestere de 6,98%, în contextul în care rezultatul final al alegerilor prezidentiale a fost primit favorabil de catre investitori, consolidand trendul pozitiv început în trimestrul anterior. În SUA, indicele S&P 500 a avut o revenire robustă, cu un avans de 10,57%, în timp ce în Marea Britanie, FTSE 100 s-a apreciat moderat cu 2,08%. La nivelul Zonei Euro, indicele german DAX şi-a continuat evoluţia solidă, cu o apreciere de 7,88%, la fel şi pietele emergente, reprezentate de indicele MSCI Emerging Markets, au înregistrat o performanţă de 11,02%.