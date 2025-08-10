În săptămâna 4 – 8 august 2025, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a înregistrat un avans de 21,9 miliarde de lei în capitalizarea totală, echivalentul unei creșteri de 5,13%, deși volumul tranzacțiilor cu acțiuni a suferit un recul semnificativ, cu 68,88% mai mic față de săptămâna anterioară.

Conform datelor oferite de BVB și analizate de AGERPRES, capitalizarea pieței bursiere s-a situat la valoarea de 448,798 miliarde de lei, comparativ cu 426,880 miliarde de lei în intervalul 28 iulie – 1 august 2025.

În ceea ce privește valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni, aceasta s-a ridicat la 300,454 milioane de lei, în scădere semnificativă față de cele 965,402 milioane de lei înregistrate în săptămâna anterioară.

Ziua de vineri, 8 august, a fost cea mai activă din punct de vedere al rulajului, cu un total de 80,1 milioane de lei, în timp ce miercuri, 6 august, a fost cea mai slabă zi, cu tranzacții în valoare de 46,3 milioane de lei.

Pe segmentul principal al pieței, Banca Transilvania a rămas lider în topul lichidității, cu un volum de peste 104,64 milioane de lei și o apreciere a prețului acțiunilor de 4,51%.

Pe lângă aceasta, în clasamentul celor mai tranzacționate titluri se regăsesc Hidroelectrica, cu schimburi de 28,13 milioane de lei și o variație pozitivă de 0,40%, respectiv Romgaz, cu tranzacții totale de 25,66 milioane de lei, însoțite de o creștere de 3,90%.

Cele mai mari aprecieri la nivelul prețurilor acțiunilor au fost înregistrate de:

Mecanică Fină, cu un avans de 13,10%,

Simtel Team, cu 12,55%,

Societatea de Construcţii Napoca, cu 10,69%.

La polul opus, cele mai semnificative scăderi s-au remarcat în cazul: