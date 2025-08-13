Guvernul a decis să elimine plafonarea prețurilor, măsură care a intrat recent în vigoare, ceea ce a dus la liberalizarea completă a tarifelor.

În prezent, furnizorii stabilesc prețuri între 1,04 și 2 lei pentru fiecare kilowatt-oră consumat, mult peste limitele anterioare impuse de Executiv, care variau între 0,68 și 0,8 lei/kWh, în funcție de nivelul consumului.

Asociațiile de profil atrag atenția că cei mai afectați sunt consumatorii cu un consum lunar redus, de până la 100 kWh, unde scumpirile ajung între 90% și 130%. Creșteri semnificative se înregistrează însă și la gospodăriile cu consum mai mare, unde majorările pornesc de la 20% și pot ajunge până la 90%.

Un exemplu concret evidențiază amploarea schimbării: un consum de 230 kWh, identic cu cel din luna mai, a dus în iulie la o factură de aproape 360 de lei, față de 173 de lei cu două luni înainte. Diferența se datorează exclusiv creșterii prețului pe kilowatt-oră, consumul rămânând neschimbat.

Nu toți clienții vor primi imediat facturile pentru luna iulie. Unele companii au anunțat deja întârzieri, motivând că este necesară adaptarea sistemelor informatice pentru aplicarea noului TVA de 21%.

Situația prefigurează o toamnă dificilă pentru consumatori, în special pentru cei cu venituri fixe sau reduse, care vor simți direct impactul liberalizării pieței de energie asupra bugetului lor.

De la 1 iulie 2025, eliminarea plafonului la prețul energiei electrice a determinat creșteri importante ale facturilor pentru numeroși consumatori. Dacă anterior unii plăteau în jur de 60 de lei pe lună, acum sumele au ajuns să fie chiar de două ori mai mari, unele depășind 120 de lei.

Această majorare rezultă din creșterea tarifelor pe kWh, care au urcat de la aproximativ 0,68 lei la valori între 1 și 1,4 lei pe kilowatt-oră. Astfel, pentru același consum, costurile lunare se pot dubla sau chiar tripla, provocând nemulțumiri semnificative în rândul utilizatorilor.

Pentru cei nemulțumiți de noile tarife, o opțiune este schimbarea furnizorului de energie. Pe piață există în prezent tarife diferite, iar cel mai mic preț disponibil este în jur de 1 leu/kWh, ceea ce poate duce la o factură cu aproximativ 50% mai mare decât înainte de eliminarea plafonării.

Consumatorii pot analiza ofertele existente pe platforma POSF, administrată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, unde sunt afișate toate opțiunile și tarifele furnizorilor. Astfel, fiecare utilizator poate selecta soluția cea mai potrivită pentru nevoile sale. Mai multe puteți citi aici.