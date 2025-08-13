Guvernul Bolojan vrea să crească taxele locale și să aplice amenzi mari celor care construiesc fără autorizație, începând cu 1 ianuarie. Practic, primarii vor avea mai mulți bani, care vor veni din taxele și impozitele mai mari plătite de români sau din amenzi, și îi vor cheltui cum vor, fără să fie trași la răspundere.

Proiectul pus în dezbatere modifică Legea nr. 50/1991, astfel încât construcțiile făcute fără autorizație nu mai sunt considerate abateri minore. Cine își construiește garaje, magazii, grajduri sau alte anexe gospodărești riscă amenzi între 1.000 și 100.000 de lei.

Conform legii, „construcțiile făcute fără autorizație se sancționează cu amendă între 1.000 și 100.000 lei”. Guvernul Bolojan spune că amenzile mari sunt pentru a ține cont de gravitatea faptei: o anexă mică poate primi amendă mică, un imobil întreg ridicat ilegal poate primi amendă maximă. De asemenea, s-au luat în considerare și deciziile anterioare ale instanțelor.

Judecătorii au spus însă că amenda trebuie să fie proporțională cu gravitatea faptei, adică nu orice construcție fără autorizație trebuie să fie sancționată cu sume foarte mari.

Dacă cineva care are autorizație de construire nu respectă regulile în care a fost emisă, poate primi amenzi între 5.000 și 20.000 de lei.

Sunt și încălcări mai serioase, legate de proceduri, care pot afecta calitatea construcției: lipsa unor avize importante, neprezentarea documentației tehnice la timp sau ignorarea măsurilor impuse de autorități. Pentru acestea, amenzile merg între 5.000 și 30.000 de lei, fiind mai mari dacă se încearcă blocarea controlului sau ocolirea etapelor obligatorii.

Există și contravenții minore, fără impact asupra structurii clădirii, pentru care amenzile sunt între 1.000 și 5.000 de lei. De exemplu, neefectuarea recepției finale sau nedeclararea clădirii la fisc la timp se sancționează cu 1.000–2.000 lei.

Pentru probleme legate de responsabilul tehnic sau proiectant, amenzile sunt între 3.000 și 10.000 de lei. Dacă refuzi accesul autorităților sau nu aplici măsurile dispuse, amenda este fixă: 10.000 de lei.

Ilie Bolojan consideră că construcțiile făcute fără autorizație pot aduce bani primăriilor. Din acest motiv, impozitele locale pentru aceste clădiri vor crește, cu excepția celor ridicate înainte de 1 august 2001. Proprietarii vor plăti taxe duble timp de cinci ani, începând cu anul următor constatării.

Dacă proprietarul nu declară clădirea la timp, impozitul crește cu 30% la fiecare șase luni de întârziere sau fracțiune de șase luni, pentru anul fiscal respectiv. În cazul construcțiilor neterminate din motive financiare sau altele, impozitul se aplică pe partea construită care are deja pereți și acoperiș.

Proprietarul trebuie să participe la recepția parțială, singur sau notificând autoritatea, pentru a stabili obligațiile fiscale. Practic, chiar și o clădire rămasă în șantier poate fi taxată, pentru a împiedica amânarea lucrărilor ca metodă de evitare a impozitului. Rămâne de văzut dacă această regulă se va aplica și proiectelor publice „în conservare”.