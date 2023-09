Bogdan Radu Ocnaru a plecat de la SuperNeatza! Unul dintre cei mai îndrăgiți reporteri de la SuperNeatza, Bogdan Radu Ocnaru și-a dat demisia. Timp de doi ani, el s-a ocupat de realizarea reportajelor. Și-a anunțat decizia joi, 14 septembrie 2023, prin intermediul rețelelor sociale.

„Un clișeu, dar trebuie să spun: s-a mai încheiat un capitol! Colaborarea mea cu Neatza s-a terminat. Au fost vreo doi ani, doi ani în care am făcut altceva decât în ceilalți 15 de până acum. A fost o experiență, asta sigur! Mulțumesc pentru atenție!”, a scris, joi, pe contul său de Facebook.

Postarea sa a strâns zeci de comentarii, printre care: „Pai….îmi plăcea de tine….unde te vedem?” / „Mult succes în continuare în următoarele proiecte în care te vei implica! Mulțumim pentru ceea ce ne-ai oferit până acuma și sunt sigur că vor urma proiecte mărețe!” / „Bogdan Radu Ocnaru te iubesc si te apreciez” / „Succes in continuare!” / „Felicitări pentru activitatea desfășurată și mult succes în!”

Momentan, Bogdan Radu Ocnaru nu are planuri de viitor. Tot ce știe sigur este că vrea să ia o pauză. Totuși, el nu a specificat cât de lungă va fi pauza sa.

„Nu ştiu încă ce voi face pe viitor. O să iau o pauză. În aceşti ani, cât am lucrat pentru SuperNeatza, am trăit multe momente foarte frumoase. Nu mai făcusem divertisment până în 2020, făcusem doar ştiri, aşa că am învăţat multe lucruri noi, pe care nu le ştiam. Rămân cu amintiri frumoase, doar este cea mai bună emisiune matinală de pe piaţă, de mulţi ani încoace.

Am cunoscut foarte mulţi oameni noi, datorită reportajelor pe care le-am pregătit pentru SuperNeatza. M-am ocupat în mod deosebit de partea informativă şi de live-uri utilitare, pe mai multe domenii, precum educaţie, auto, social, economic etc”, a declarat el pentru Paginademedia.ro.