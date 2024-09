Emisiunea „Te cunosc de undeva!”, recunoscută pentru transformările sale spectaculoase și pentru faptul că este unul dintre cele mai îndrăgite și de lungă durată talent show-uri din România, a demarat pregătirile pentru cel de-al 21-lea sezon pe Antena 1.

Primăvara viitoare, noul sezon al emisiunii promite să aducă în atenția publicului o serie de concurenți cu adevărat spectaculoși și câteva surprize în componența juriului.

După 12 ani și 19 sezoane, colaborarea dintre Andreea Bălan și emisiunea „Te cunosc de undeva!” de la Antena 1 se încheie, marcând sfârșitul unei epoci în juriul show-ului de transformări.

În perioada următoare, artista își va dedica atenția exclusiv proiectelor personale și vieții de familie.

Primăvara viitoare, Antena 1 și AntenaPLAY vor difuza cel de-al 21-lea sezon al emisiunii „Te cunosc de undeva!”.

Pe 16 octombrie, Andreea Bălan va aduce energia ei pe scena Sălii Palatului, promițând un spectacol de neuitat.

Spectacolul intitulat „Povestea sufletului meu” al interpretei este o călătorie emoționantă prin viață și dragoste, explorând teme de putere, supraviețuire, vindecare și iertare.

Andreea Bălan a declarat că repetițiile oficiale pentru Sala Palatului au început. Deși au avut pregătiri pe parcursul verii, acum toți dansatorii sunt prezenți. Ea este încântată că a reunit cei mai buni dansatori din România.

În prima zi de repetiții s-a lucrat la capitolul 5 al show-ului, care va avea în total 9 capitole.De asemenea, spune că au fost foarte multe momente de dans în pereche.

„Am început oficial repetițiile pentru Sala Palatului. Noi am mai repetat de-a lungul verii, dar acum au venit toți dansatorii și sunt bucuroasă și fericită că am strâns elita dansului din România și astăzi am făcut un prim moment, capitolul 5, pentru că show-ul are 9 capitole. Astăzi s-a dansat foarte mult în pereche.”, a spus Andreea Bălan, potrivit Spynews.