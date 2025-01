Printre emisiunile pe care le-a moderat se numără „Star News”, „Star Matinal” și „Showbiz Report”. De-a lungul carierei sale, Ramona Ilie a colaborat cu personalități precum Andrei Ștefănescu, Cătălin Cazacu și Natalia Mateuț.

Vedeta a explicat că cei 11 ani petrecuți la Antena Stars au fost o perioadă extraordinară, în care a crescut profesional și a acumulat experiențe prețioase. Cu toate acestea, a simțit că este momentul să treacă la o nouă etapă în carieră, îndreptându-se spre proiecte care să o inspire și să-i permită să se dezvolte în alte direcții.

Ramona a exprimat recunoștință pentru tot ce a învățat și pentru colegii alături de care a lucrat.

„După 11 ani minunați la Antena Stars, în care am avut oportunitatea să cresc profesional și să trăiesc momente extraordinare, am simțit că a venit timpul pentru o nouă etapă în cariera mea. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am învățat, pentru colegii deosebiți alături de care am lucrat și pentru fiecare experiență care m-a format.

Rămân cu amintiri frumoase și cu respect pentru tot ce a însemnat această perioadă, iar acum îmi îndrept atenția spre viitor și spre alte proiecte TV care să mă inspire și să mă definească”, a declarat Ramona Ilie pentru Cancan.