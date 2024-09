Ea le-a mulțumit colegilor pentru suport și efortul lor, spunând că au contribuit la împlinirea visului ei. A descris experiența profesională ca pe una deosebită și a menționat că a trăit momente pe care altădată le visa.

”Închei așa: vă mulțumesc vouă, colegilor mei, mă înclin în fața voastră, vă mulțumesc pentru suport, pentru munca din spate, pentru fiecare zi minunată pe care am avut-o la locul de muncă, tocmai datorită vouă! Voi sunteți cei care dați viață locului și cei care ați contribuit la visul meu. In acești ani, nu am muncit, am pășit pe nori, am zburat si am trait tot ceea cândva doar visam.

Sunt recunoscătoare vouă, postului Prima Tv și nu în ultimul rand, Lui Dumnezeu. Plec fericită, zâmbesc! Va mulțumesc și vouă, celor care ați fost aproape de mine, cei care ați urmărit Focus Sport. Pentru ultima dată: “Vă dau întâlnire la 18:40, în direct, la Prima Tv” ❤️🙏🏼Vă aștept!”, a concluzionat Maria Iordănescu.