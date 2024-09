Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a lansat un clip video de promovare a cărții sale, oferind publicului o primă imagine asupra acesteia. În cadrul videoclipului, Ciucă dezvăluie coperta cărții și prezintă imagini inedite de pe front, un aspect rar prezentat din cariera sa militară.

Acest teaser marchează primul spot publicitar ce prefigurează campania pentru alegerile prezidențiale.

Cartea lui Nicolae Ciucă oferă o perspectivă personală asupra tranziției sale de la cariera militară la viața politică. În mesajul său, liderul PNL a explicat că volumul este o colecție de gânduri și experiențe din viața sa profesională și personală.

Cartea reflectă valorile și convingerile lui Nicolae Ciucă, care se descrie ca un om muncitor, cu credință și respect față de Dumnezeu. În paginile cărții, cititorii vor descoperi viziunea sa pentru viitorul României, precum și povești din spatele scenei publice.

Mesajul care apare pe panourile de promovare, „Un ostaș în slujba țării”, a fost recent menționat de Ciucă, însă cartea va purta titlul „În slujba țării”. Volumul este o colecție de gânduri și experiențe din viața sa profesională și personală, reflectând tranziția de la om de armată la om politic.

Nicolae Ciucă a menționat, anterior lansării videoclipului, că prin această carte dorește să ofere un dialog transparent și sincer cu cititorii, dezvăluindu-le cine a fost, cine este și care sunt planurile sale de viitor. Deși este relativ nou în politică, el este conștient de faptul că mulți îl percep ca un outsider în acest domeniu. Totuși, Ciucă a clarificat că nu intenționează să facă parte din „scenariul” politic actual.

„Este vorba despre un dialog cât se poate de transparent și de sincer, prin care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu de aici înainte, ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică, toată lumea spune că sunt un politician care nu am loc în filmul ăsta.

De curând am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta”, a comentat acesta recent.