Nicolae Ciucă, președintele PNL, a adus în platoul emisiunii „În opoziție cu Denise Rifai” manuscrisul cărții sale intitulată „În slujba țării”. În timpul emisiunii, Denise Rifai a citit primele rânduri din cartea lui Nicolae Ciucă. Acestea exprimă recunoștința sa față de camarazii săi, cărora le atribuie meritele pentru tot ceea ce a realizat.

Nicolae Ciucă a povestit și despre dorințele tatălui său. Acesta ar fi vrut ca el să urmeze un liceu energetic, o opțiune populară la acea vreme. Majoritatea băieților de vârsta lui visau să devină studenți la Politehnică. Motivul era legat de oportunitățile de muncă în domeniul industrial și salariile mai bune. Aceasta este doar o parte din fragmentul citit în direct în cadrul emisiunii.

Nicolae Ciucă a menționat că pe panouri apare mesajul „Un ostaș în slujba țării”, iar cartea sa va purta titlul „În slujba țării”. Liderul PNL a solicitat ca manuscrisul său, aflat în mașină, să fie adus în platou. El a subliniat că aceasta este o autobiografie.

Prin această carte, Ciucă dorește să se prezinte într-un mod deschis și sincer. El are în intenție să le arate cititorilor o imagine clară despre cine a fost, cine este și ce planuri are pentru viitor. Liderul liberal a subliniat că, deși este un nou-venit în politică și mulți spun că nu își găsește locul în acest context, nu intenționează să facă parte din „scenariul” actual al politicii.

„Este vorba despre un dialog cât se poate de transparent și de sincer, prin care nu intenționez nimic altceva decât să descopăr oamenilor cine am fost, cine sunt și ce vreau să fiu de aici înainte, ținând cont de faptul că am intrat de curând în politică, toată lumea spune că sunt un politician care nu am loc în filmul ăsta.

De curând am spus că nici nu vreau să fiu din filmul ăsta, nici nu vreau să fiu din scenariul ăsta”, a comentat acesta.