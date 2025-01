Daniel Funeriu, candidat la Președinția României, compară comportamentul lui Călin Georgescu cu cel al unui student care „vine la examen, se dă rotund, scoate două-trei fraze”, dar care, dacă este examinat mai atent, „e gol pe dinăuntru”. Fostul ministru al Educației subliniază că, în postura de profesor, ar fi respins astfel de studenți în cadrul unui examen.

„Eu am avut mulţi studenţi, am examinat mulţi studenţi la viaţa mea. Şi cu toţii, cred că aţi avut în an studenţi şmecheri, care veneau la examene, se dădeau acolo rotunzi, scoteau două-trei fraze de te impresionau, spuneai ‘Mamă, ce a învăţat ăsta!’, dar dacă îi luai la bani mărunţi, erau goi pe dinăuntru. Şi studenţi de genul ăsta, eu îi picam.

Şi aici o să spun foarte clar, fără niciun ocoliş, Georgescu, de exemplu, este echivalentul unui astfel de student, care vine, îţi aruncă nişte vorbe goale, vorbe în vânt, dacă nu le iei la bani mărunţi – şi nu l-am văzut în vreo dezbatere serioasă – ai impresia că, dom’le, ce-a zis ăsta! Şi cred că rezultatul pe care l-a avut Georgescu este inclusiv rezultatul unei oferte electorale foarte slabe”, a spus acesta în cadrul emisiunii „Insider Politic” de la Prima TV.