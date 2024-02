Avertismentul pentru proprietarii de animale de companie a fost făcut de către Florin Ristei. După despărțirea recentă de Naomi, artistul s-a confruntat cu o altă situație critică. Pisica lui a murit otrăvită din cauza contactului cu o plantă banală.

Florin Ristei a făcut declarații cu privire la pierderea pisicii sale, explicând motivul tragic al decesului animalului. Artistul a atras atenția internauților asupra unei întâmplări banale doar în aparență.

La scurt timp după ce artistul a comunicat în mod public informații despre despărțirea de Naomi, acum a dezvăluit și un alt motiv care contribuie la durerea sa. În decursul ultimelor luni, Florin Ristei s-a confruntat cu mai multe probleme care l-au afectat profund.

Pentru prima dată, vedeta a dezvăluit motivul tragic al pierderii motanului său, Bozo, într-un eveniment care la prima vedere părea banal, petrecut acum o lună.

Chiar dacă a trecut o lună de când a povestit despre moartea motanului său, Ristei a găsit doar acum forța de a vorbi despre cum și-a pierdut animalul de companie într-un mod tragic.

Vinovăția pe care o simte în legătură cu moartea motanului său l-a determinat pe Florin Ristei să abordeze acest subiect sensibil abia acum, când a găsit puterea de a o face.

Cu toate acestea, gazda de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a luat decizia să-și mărturisească întreaga poveste în cadrul emisiunii „Fiertzi pe Power Couple”, pe care o prezintă împreună cu Speak.

Artistul a dezvăluit că motanul său a murit după ce s-a otrăvit cu o plantă din casă, Dieffenbachia, cunoscută pentru frunzele mari și secreția pe care o emană.

După ce a manipulat planta, care dădea semne că e pe moarte, Ristei a avut parte de o alergie intensă. El povestește că mâinile parcă îi luaseră foc, iar senzația s-a menținut timp de patru ore.

În urma pierderii pisicii, artistul a decis să renunțe la toate plantele din casă. Iată întreaga întâmplare, povestită de Ristei:

„A murit Bozo. Să le zic oamenilor să aibă grijă. E o plantă. S-a otrăvit cu o plantă din casă! Știam că e otrăvitoare, o cheamă Dieffenbachia, o știi sigur, este aceea cu frunze mari.

Ea secretă de pe frunze ceva, mai lăcrimează din când. Numai că a murit planta, a dat să crape și am întrebat-o pe mama cum o reînviu.

A zis să tai de la nodurile de la bază și să pun din nou în apă să facă din nou mustăți. Am tăiat și a început să secrete ce avea. Patru ore mi-au lot foc mâinile, am făcut o alergie de am sunat la doctor să întreb cu ce să mă dau. Îmi ardeau mâinile și mi se umflase.

Am stat cu mâinile sub apă 4 ore și nu mi-am dat seama, cred că s-a scurs pe blatul de la bucătărie, el a lins… și trei zile săracul a stat, a dormit pe blatul de la bucătărie cred ca să-mi arate că acolo s-a întâmplat ceva nasol și că îi e rău. El în viața lui nu a dormit în bucătărie pe blat, numai acolo l-am găsit și în ultima zi, nici măcar nu mi-am dat seama că era de la aia.

Filmam ”Te Cunosc De Undeva”, l-am sunat pe Grasu meu să se ducă repede cu Bozo la doctor, când s-a dus era deja târziu. Nu mai avea ficat, și-a dat tot ficatul afară și a vomitat tot. M-a întrebat doctorul ”Ai plante în casă?” și atunci am făcut legătura.

Luni am tăiat o plantă, și era miercuri. A zis că ”nici dacă veneai cu el atunci imediat după o oră” … îi afectează atât de tare otrava aia și a zis că la ecografii nu mai avea ficat”, a povestit Florin Ristei, pentru „Fiertzi pe Power Couple”.