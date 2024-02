Florin Ristei se simte afectat după despărțirea de logodnica sa, Naomi Hedman. Cei doi s-au separat acum ceva timp, după ce Naomi a decis să se mute în Marea Britanie. Relația la distanță nu a funcționat pentru ei, iar suferința a avut un impact asupra sănătății artistului român.

Florin Ristei și Naomi Hedman nu mai sunt împreună, conform declarațiilor chiar ale artistului, care a explicat că partenera sa a plecat din țară, ceea ce a făcut imposibilă continuarea relației lor din cauza distanței.

Primele semne privind o posibilă separare a celor doi au apărut în urmă cu aproximativ două luni. Atunci, Naomi Hedman a șters pozele cu ea și Florin Ristei de pe rețelele de socializare. După ce speculațiile au apărut și în presă, artistul a recunoscut că au decis să meargă pe drumuri separate. Naomi a luat de a se întoarce în Marea Britanie. Florin Ristei a explicat că, deși încă păstrează legătura și sentimentele sunt puternice, relația lor nu mai poate continua, dată fiind distanța dintre ei.

În plus, după ce a recunoscut că el și Naomi nu mai sunt împreună, Florin Ristei a ajuns la spital din cauza epuizării. Semn că suferința și-a spus destul de dur cuvântul în ceea ce privește starea sa de sănătate.

„Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”, a afirmat Speak.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva. Apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a fost răspunsul lui Florin Ristei.